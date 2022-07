Dólar blue se mantuvo en $255

El dólar blue cerró ayer en los $255 en la punta vendedora y en $250 en la compradora, mientras que los dólares bursátiles operaron en baja, según las principales cotizaciones del mercado. La divisa paralela, en medio de una gran volatilidad terminó la rueda en los mismos valores de ayer, tras arrancar la rueda en los $250 y recuperarse al cierre.

La brecha cambiaria entre el dólar informal y el tipo de cambio oficial mayorista se mantiene cerca del 103%.

Entre los tipo de cambio financieros el dólar contado con liquidación bajó a $279,70, luego de alcanzar el último el lunes su récord de $285 y la brecha con el tipo de cambio mayorista se en torno al 116%.

El dólar MEP o bolsa se ubicó en los $270 promedio y la diferencia con el tipo de cambio oficial se mantiene en alrededor del 109%. Los dólares financieros venían atrasados y aunque habían empezado a subir, aun así seguían retrasado si se lo ajusta por inflación, según especialistas del mercado.

El dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, sube 21 centavos a $126,41. El dólar sin impuestos sube 20 centavos a $132,90 para la venta, de acuerdo y en el Banco Nación el billete aumenta 25 centavos a $132 para la venta.

El ahorro o dólar solidario, que incluye impuestos avanza hasta los $217 en promedio.

El Banco Central vendió US$ 90 millones y lleva ventas acumuladas por alrededor de US$ 558 millones en julio por su participación en el mercado.



RIESGO PAÍS

El riego país no para de subir debido a un nuevo derrumbe de los bonos en dólares, en una jornada en la que las acciones locales y los títulos en pesos fueron la excepción y registraron importantes alzas.

El índice bursátil S&P Merval de Bolsa y Mercados Argentinos (BYMA) volvió a subir por segundo día consecutivo y después de la fuerte suba de ayer del 4%, escaló otro 2,57% en promedio hasta las 95.075,87 unidades.

Las acciones locales fueron la excepción ante la baja de otras cotizaciones y bonos que llevaron el riesgo país a colocarse en los 2.798 puntos, situándose en un nuevo récord desde el último canje de deuda.