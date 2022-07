Talleres eliminó a Colón

BUENOS AIRES, 7 (NA). - Talleres de Córdoba puso todo su temple y se clasificó para los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, al vencer a Colón como visitante por 2 a 0, en un partido disputado anoche en la ciudad de Santa Fe.

Federico Girotti abrió el marcador, a los 2 minutos del segundo tiempo, y en el cierre del cotejo, el rafaelino Ángelo Martino estiró la ventaja para el elenco cordobés, sobre los 45.

El equipo cordobés salió decidido a ganar y así lo hizo, no podía especular porque el empate en el partido de ida así se lo imponía. Y desde el primer momento se fue encima de su rival, que tardó en reaccionar.



Colón 0 – Talleres 2



Árbitro: Anderson Daronco (Brasil).

Estadio: Colón.



Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Joaquín Novillo; Federico Lértora, Luis Rodríguez, Juan Alvarez, Cristian Bernardi; Rafael Delgado y Ramón Abila. DT: Julio Falcioni.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez, Enzo Díaz; Christian Oliva, Rodrigo Villagra, Matías Godoy, Matías Esquivel; Alan Franco y Federico Girotti. DT: Pedro Caixinha.



Goles en el segundo tiempo: 2m Girotti (T): 45m Martino (T).



Cambios en el segundo tiempo: 11m Facundo Farías por Novillo (C); 15m Francisco Pizzini por Godoy (T) y Favio Álvarez por Esquivel (T); 20m Santiago Pierotti por J.Álvarez (C); 26m Angelo Martino por Franco (T); 35m Diego Valoyes por Girotti (T) y Diego Ortegoza por Oliva (T); 44m Lucas Acevedo por Delgado (C).