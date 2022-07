Batakis confirmó al FMI que respetará el acuerdo vigente

Pese a las presiones internas, la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, ratificó que la Argentina respetará el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que implica un enfrentamiento con un sector del gobierno que pretende modificarlo. Batakis mantuvo una reunión virtual con la la titular del organismo, Kristalina Georgieva, quien confirmó que la flamante titular del Palacio de Hacienda manifestó la voluntad del gobierno de cumplir lo firmado."En un marco de confianza, mantuvimos una conversación fructífera con Georgieva y esperamos continuar teniendo un diálogo positivo", sostuvo Batakis.De la conversación participaron también por el lado argentino el director Ejecutivo por el Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos. Por el FMI estuvieron el jefe del Departamento del Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn, y la subdirectora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath."El mundo está cambiando muy rápidamente, pero ella se comprometió con los objetivos del programa y a trabajar con el Fondo de forma constructiva para lograr estos objetivos", dijo Georgieva, según informaron agencias internacionales.La información que dio a conocer Georgieva resulta crucial para la disputa interna del Frente de Todos, dado que según trascendió durante la cena del lunes la vicepresidenta, Cristina Fernández, le pidió al presidente, Alberto Fernández, que modifique el acuerdo con el FMI.El organismo multilateral dio un pequeño guiño en ese sentido cuando acordó con el ministro saliente, Martín Guzmán, una flexibilización de las metas para el segundo trimestre pero manteniendo las anuales.Batakis deberá accionar sobre ese estrecho desfiladero para darle "discurso" a los que pretenden cambios pero al mismo tiempo sin que esas modificaciones impliquen un incumplimiento que lo voltee.Georgieva comentó que Batakis se comunicó con el jefe del Departamento, Ilan Goldfajn, ante quien se comprometió a cumplir con el programa de Facilidades Extendidas que reemplazó el stand by que por US$ 44.000 millones firmó en 2018 Mauricio Macri.La jefa de FMI afirmó que Argentina se enfrenta a un "momento muy difícil" y sostuvo que el FMI hará lo posible para ayudar a las autoridades argentinas a hacer frente a la inflación. "La ministra entiende el propósito de la disciplina fiscal y también entiende que si se quiere ayudar a los pobres no puede ser en condiciones de inflación galopante", dijo Georgieva.La titular del FMI relativizó las diferencias de visiones sobre las políticas a implementar y abogó por lograr un "consenso explorando diferentes opciones". El centro de discusión con el FMI es el nivel de déficit fiscal, pautado en 2,5% de PIB para 2022 y en forma concatenada el límite de emisión de 1% del PIB.El kirchnerismo pretende modificar ambas condiciones, en virtud de la delicada situación social. "Tenemos que tener claro que a veces son necesarias acciones dolorosas para cosechar los beneficios de estas acciones", consideró Georgieva, dejando en claro cuál será la postura del organismo en las nuevas conversaciones.Apenas asumió Batakis dijo que se mantendría "el rumbo económico" del presidente, Alberto Fernández, y de inmediato comenzaron a conocerse presiones para que el acuerdo con e FMI sea modificado. La confirmación que se mantendrá en los términos firmados puede resultar el preludio de una confrontación de escala.CON ALBERTO FERNÁNDEZTras unos días recluido en la quinta de Olivos, el Presidente recibió ayer en su despacho de Casa Rosada al titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, y a la flamante Ministra de Economía, Silvina Batakis. Después de un fin de semana agitado tras la renuncia de Martín Guzmán, el jefe de Estado ingresó a Casa de Gobierno pasadas las 11, en automóvil, ya que por las condiciones climáticas no pudo utilizar el helicóptero.Desde el viernes, en el acto con la CGT en conmemoración a Perón, que mantiene el silencio público y lleva acumulados cuatro días. Sin agenda oficial, se dedicó a "mantener reuniones con su equipo de trabajo", tal y como comunicaron desde presidencia.Pasadas las 13, la flamante ministra de Economía hizo su ingreso por la explanada de Casa Rosada y se dirigió camino al despacho presidencial para unirse a la segunda reunión en tres días con el mandatario. Se estima que Batakis, quien llevaba una carpeta bajo el brazo, hará en las próximas horas la presentación de su equipo económico que la acompañará en su gestión.Minutos después, se dieron a conocer los dos primeros nombres que resuenan para acompañarla en el Palacio de Hacienda: Martín Di Bella en la Secretario de Hacienda, y Martín Pollera en la Secretaria de Comercio Interior, en lugar de Guillermo Hang, hombre del saliente Guzmán.Tras los rumores fallidos del posible desembarco del tigrense en Balcarce 50, Fernández y Massa volvieron a verse las caras después de la firma de la Promulgación de Alivio Fiscal para Monotributistas y Autónomos, en una reunión que tuvo lugar a media mañana y en la que repasaron los pormenores de la sesión en la Cámara de Diputados del pasado martes. (NA)