Funes y el presente de Atlético: “Ya es hora de que empecemos a ganar”

Si bien Atlético de Rafaela sigue sin poder ganar, ahora ya son doce partidos que no logra sumar de a tres, el rendimiento mostrado ante San Martín de Tucumán trajo una cierta esperanza en el mundo celeste. Debía revertir la imagen tras el mazazo que había sufrido una semana atrás en Ezeiza con el 0-4 vs Tristán Suárez.

Ahora, Ezequiel Medrán prepara a los suyos para visitar el próximo lunes a Defensores de Belgrano (17.35 hs x TyC Sports) y la ‘Crema’ deberá demostrar qué equipo es: si el que jugó ante el Ciruja o ante el Lechero.

“Estoy conforme con el rendimiento, no se si fue el mejor partido, el mejor es cuando ganas, más cuando lo necesitas tanto como nosotros”, indicó Guillermo Funes, quien luego agregó: “Se vio un equipo dentro de la cancha y eso es lo que hay que remarcar”.

Se fue molesto, fastidioso…y cansado, claro. Porque tuvo que trabajar y mucho para demostrar, en su primer partido como titular en la temporada jugando en el Monumental, que puede estar; que quiere estar.

“Traté de dejar todo, terminé muy cargado (ayer trabajó diferenciado), hacía rato que no jugaba 90 minutos pero laburo para estar, cuando no me toca estoy enojado, con ganas de estar adentro y por suerte pude hacerlo e individualmente pude aportarle cosas al equipo pero siempre hay que pensar en mas. No nos podemos conformar ni quedarnos porque tuvimos un buen rendimiento. Tenemos que ganar y cerrar los partidos cuando así se presentan”, manifestó el rafaelino.

“No vamos a esperar las últimas fechas para ponernos a pensar en la posición en la que estamos y accionar, ya es ahora de que empecemos a ganar, por más que queden 14 fechas”, confesó Funes, que posteriormente sumó: “Tenemos que salir de donde estamos por respeto al club, al plantel, a la gente que apoyó de una manera increíble. Duele, hace muchas fechas que no podemos ganar y trabajamos, dejamos todo en la semana, los partidos se preparan un montón y por un detalle, una pelota que queda ahí suelta y nos clavan por el único lugar donde creo que podía pasar porque dentro del área había 20 tipos y no pegó en ninguno. Estamos con esa que siempre nos cuesta un poquito más todo, pero le vamos a poner el pecho, tenemos que salir adelante”.

Con respecto al análisis del 1-1 que dejó el juego ante los tucumanos, el mediocampista ofensivo de Atlético contó: “Fue un partido duro. Tenemos la necesidad impostergable, más acá de local y el rival que venga, de sumar de a tres como sea. Estuvimos muy cerca, nos vamos con bronca porque se nos escapa pero hicimos las cosas muy bien, tenemos que seguir construyendo arriba de esto. Que sea la base, esperemos que los tres puntos lleguen rápido”.

A diferencia de las últimas presentaciones como local, el público despidió al equipo con aplausos. Y sobre ello, Funes indicó: “Lo que la gente pide es eso, la entrega que tuvimos, después si se puede jugar lindo mejor pero la entrega no se negocia, tiene que ser completa, más en esta situación en la que estamos. La gente eso lo ve, hay que responderles, dejamos pasar muchas oportunidades, muchas chances y es momento que el equipo responda”.