Diputados sancionó la Ley sobre Cuidados Paliativos

"El dolor no tratado es tortura", subrayó la diputada nacional santafesina, Mónica Fein, quien como presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara baja reactivo el proyecto que se convirtió en ley ayer a la madrugada.

Tras haber perdido estado parlamentario en una oportunidad, y por impulso de la diputada nacional por Santa Fe, Mónica Fein, Cuidados Paliativos se convirtió en ley. La iniciativa garantiza el derecho a prevenir y aliviar el sufrimiento de pacientes con enfermedades graves y fomenta la capacitación de los equipos profesionales para una adecuada atención.

El proyecto reactivado por Fein, presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud del Congreso de la Nación, obtuvo este miércoles por la madrugada su sanción definitiva. “Los cuidados paliativos no pueden considerarse como un privilegio, sino como un derecho de toda la ciudadanía. Estamos saldando una deuda en el proceso de atención integral de las personas”, indicó la parlamentaria.

La nueva legislación garantizará el derecho al acceso de las y los pacientes a las prestaciones sobre cuidados paliativos y el acompañamiento a sus familias. Para el enfoque de dichas prácticas, el paciente debe ser considerado como una unidad junto con su círculo afectivo, social y familiar.

Se trata de un cambio de paradigma en el que se le da la misma importancia a curar y a cuidar, respetando en todo momento la dignidad de la persona y el derecho a tomar sus propias decisiones. En los cuidados paliativos es la persona, y no la enfermedad, la que constituye el núcleo de atención.

“Me enorgullece haber impulsado el tratamiento de esta media sanción; que de no contemplarse en lo que queda del año, iba a perder - por segunda vez- estado parlamentario”, asevera Fein.

Cabe destacar que a nivel mundial se estima que -anualmente- 40 millones de personas necesitan estos cuidados y sólo un 14% la reciben, con un porcentaje similar en nuestro país.

Por su parte, el senador nacional por Jujuy, Mario Fiad (UCR) celebró la sanción definitiva que le dio la Cámara de Diputados a la Ley de Cuidados Paliativos, la cual se elaboró en base a una iniciativa de su autoría. El tratamiento de esta iniciativa se inició en el Senado, donde se unificaron los proyectos de Fiad y de la senadora Silvina García Larraburu (FdT). En la Cámara alta se había aprobado la media sanción por unanimidad en octubre de 2020.

Los cuidados paliativos son un modelo de atención que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades que limitan la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana, evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales.