Con una doble pensión que le permite embolsar mensualmente cerca de 4 millones de pesos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sumió al país junto a su compañero de fórmula en el 2019, Alberto Fernández, en un nuevo nivel de la crisis en la que Argentina ya se encuentra desde hace rato. Sin hacer ningún tipo de autocrítica respecto a las consecuencias, negativas por cierto, de sus decisiones. La actividad económica se muestra esta semana semiparalizada por múltiples causas, entre ellas porque faltan productos o bien no hay precios de referencia para su comercialización ante la escalada de la inflación por las turbulencias políticas.Los sucesos de la última semana son propios de un país delirante en el que las instituciones están absolutamente degradadas y las autoridades, desacreditadas por responsabilidades propias, no generan confianza. El Presidente Alberto Fernández se ha encargado de dinamitar el valor de su propia palabra, por lo que ha hecho méritos -contradicción por contradicción- para no ser confiable. Lo que dice se ha devaluado tanto como el peso pierde valor con una inflación mensual por encima del 5 por ciento. Las imágenes de los simpatizantes del club brasileño Corinthians rompiendo billetes de mil pesos en el estadio de Boca el martes durante el partido de Copa Libertadores es una dolorosa metáfora de lo poco y nada que vale la plata argentina.Si bien la crisis de la deuda que se revitaliza estos días ante la pérdida de la confianza por parte de los mercados en la capacidad de cumplimiento de sus compromisos por parte de la Argentina, la falta de reacción del Gobierno nacional es alarmante. Se requiere con urgencia un programa creíble con metas razonables para convencer a los inversores de que el país estará en condiciones de afrontar los vencimientos de la deuda. Solo así podrá recuperar la confianza para intentar controlar esta nueva crisis.A esta altura todos coinciden en un punto: se necesita un país normal, sensato, racional. Con dirigentes que muestren madurez política y vocación de diálogo para consensuar las medidas que se necesitan para solucionar problemas de enorme magnitud. El presidente del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, fue lapidario el martes en el Congreso al referirse a la vicepresidenta Cristina Kirchner, de quien dijo que "más tóxica no se consigue". De alguna manera sintetiza una mirada de muchos sobre una de las protagonistas principales de la crisis argentina. En forma preocupante, advirtió que el fin de semana hubo un vacío de poder en el país.Desde tantas entidades que representan a la sociedad en general y a sectores productivos en particular, se replican los llamados para que la dirigencia política con responsabilidad institucional se ocupe de los problemas del país y no de los intereses personales. El presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, Gonzalo Tanoira, dijo que el Gobierno no puede "hacer los cambios que el país necesita" y pidió una política de consenso "para salir adelante". Consideró que los líderes nos separan y perdemos gente, hijos que se van, nadie nos habla de futuro, los políticos se ven eximidos de dar respuestas porque están peleando y pensando en el adversario.Se lamentan las oportunidades que el país pierde para ser mejor y para que su gente viva con bienestar. Las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, el martes en el Senado, son dolorosas. Admitió que hay empresas estadounidenses que se están muriendo de ganas de invertir en la Argentina, pero no lo hacen por el riesgo para los inversores. El diplomático consideró que es necesario que ambos países trabajen en forma conjunta y que se requiere una alianza para ayudar a la Argentina a impulsar su producción para alimentar y darle energía al mundo.No es tan difícil. Pero el Gobierno nacional se recuesta en su política exterior en países como Venezuela o Cuba. Se insiste, se necesita con un urgencia un país normal.