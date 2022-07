"Rafaela apunta a reciclar el 100% de los residuos recuperables que se generan"

Para lograr una verdadera transformación y políticas ambientales exitosas, es fundamental sostenerlas en el tiempo, sumar actores y proponer nuevos desafíos. En ese sentido, hace seis años se implementó el programa Instituciones Sustentables, una iniciativa local que propone la implementación de buenas prácticas de separación de residuos sólidos en origen. El objetivo fue y es potenciar el reciclaje, promover la inclusión social, fortalecer el trabajo de los recuperadores urbanos y también el desarrollo de proyectos que buscan contribuir con la economía circular en la ciudad.

Con el acompañamiento del Estado local, se logran afianzar acciones y formalizar actividades para contribuir con la sustentabilidad. Al respecto, esta semana se firmaron convenios con Mercofrio, La Bastarda, Carlos Andretich y Flaming; cuatro empresas de la ciudad que formalizaron su compromiso ambiental en la entrega de materiales a las Cooperativas de Recicladores Urbanos.

Estuvieron presentes durante el desayuno de trabajo, la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti y representantes de las empresas que firmaron convenios: Carolina Gramaglia de Mercofrio, Nicolás Rivarossa de La Bastarda, Nicolás Campos y Antonela Durando de Carlos Andretich, y Lucas Aimo de Flaming. También, integrantes de la Secretaría de Ambiente y Movilidad, de las Cooperativas de Recicladores Urbanos y del Instituto para el Desarrollo Sustentable que trabajan diariamente en el programa.

Al respecto, Caruso destacó: “Estamos en una nueva firma de convenios en el marco del programa Instituciones Sustentables, para formalizar la entrega de materiales recuperables a las Cooperativas de Recicladores Urbanos de la ciudad. Lo importante en materia ambiental es sostener las acciones que nos proponemos como Estado. Pero también que las mismas vayan creciendo y que sumen más actores involucrados, para que esta red de reciclaje, crezca. Afortunadamente, los números así lo dicen, porque pasamos de tener un ingreso de 87 toneladas mensuales hace cuatro años atrás, a contar aproximadamente con 250 toneladas provenientes del sector comercial e industrial. Esta es una clara señal del compromiso que existe en el sector productivo de la ciudad con la sustentabilidad”. “También es fundamental el acompañamiento que damos desde el Estado, no solo con el marco normativo, sino también desde la concientización, la prestación de los servicios y las herramientas necesarias para recuperar cada vez más residuos y enterrar menos. Sin dudas, la articulación público-privada es fundamental para seguir potenciando el cuidado del ambiente en la ciudad”; contó.

Por su parte, Peiretti dijo: “Es importante la actividad que venimos haciendo junto al sector productivo. El hecho de que se puedan recuperar los residuos de industrias, comercios y servicios, y que estos residuos se transformen en un recurso para las Cooperativas que trabajan en el Complejo Ambiental, no solo tiene un impacto ambiental favorable, sino que también estos residuos se transforman en valor agregado en la comercialización de estos materiales. De ese modo, se generan mayores ingresos para las y los trabajadores, y también mayores posibilidades de generar empleo. El desafío es seguir sumando empresas a este programa”. “Les agradecemos el compromiso a las cuatro empresas que hoy se han sumado. Sabemos que es una tarea que debe llegar al interior de la empresa y a cada empleado. Es un trabajo importante el que hacen las empresas puertas adentro, por eso desde el Estado local queremos acompañarlos en cada paso. En este sentido, las Cooperativas generan capacitaciones y concientización desde su perspectiva”; destacó.

Seguidamente, Marisa Almaraz, presidenta de una de las Cooperativas, agregó que “estamos agradecidos por el material recuperable de las empresas que se suman a nuestra gran labor, y al trabajo que se hace en la ciudad. Si sumamos más empresas, podemos sumar más personas para trabajar en el Complejo Ambiental”.



EMPRESAS COMPROMETIDAS

Esta iniciativa pone en valor el trabajo de articulación público-privado que realiza el municipio, la importancia de la participación institucional y el interés por continuar potenciando el cuidado del ambiente y el desarrollo de las Cooperativas de Recicladores Urbanos. Nicolás Campos, representante de la empresa Carlos Andretich S.A., contó sobre la adhesión al programa que “decidimos sumarnos a este convenio porque para nosotros es parte de nuestra responsabilidad. Creemos que es importante sumarnos a la articulación público-privada y poder ayudar a las Cooperativas con nuestros residuos. Queremos que esto sea parte de nuestros hogares y de nuestra empresa para poder aportar a la sustentabilidad de la ciudad”.

Por su parte, Nicolás Rivarossa, de La Bastarda, expresó que “estamos contentos de que nuestro local haya sido el lugar de encuentro de varios comercios y empresas para la firma de convenios, con articulación público-privada en relación a la recolección de residuos para aportar a las Cooperativas. Nosotros entregamos todo el material que generamos los fines de semana para que pueda tener un valor agregado a la hora de ser reutilizado. Me parece que es importante para la ciudad y también para nosotros como empresarios, el estar tranquilos de que todo lo que estamos generando tiene una buena disposición, además de saber que no queda en caminos rurales o en otros sectores inadecuados”.

A su turno, Carolina Gramaglia, de Mercofrio, destacó: “Hace muy poquito nos sumamos a este desafío de comenzar a separar residuos. Nos parece sumamente importante para contribuir al ambiente. De a poquito vamos sumando experiencia y con el tiempo lo vamos a lograr. Tenemos el apoyo constante del municipio y del IDSR que nos ayudan, nos capacitan y nos brindan el servicio de recolección todas las semanas”.

Finalmente, Lucas Aimo, de Flaming, comentó: “Nosotros nos sumamos a esta iniciativa hace tiempo. Hoy, lo que hacemos es formalizarla a través de este convenio. Es fundamental tratar los residuos en forma responsable y buscar también concientizar en el equipo interno, generando cultura sobre la sustentabilidad y poder contagiar a las demás empresas. Es admirable a nivel regional cómo Rafaela articula los sectores públicos y privados, generando esta eficiencia circular que genera valor agregado al tratamiento de los residuos”.



CONVENIO

Instituciones Sustentables es un programa que busca acompañar a organizaciones, comercios y empresas locales para fortalecer el manejo responsable de los residuos. En el marco del convenio firmado con el IDSR y las Cooperativas de Recicladores Urbanos, se incluyen pautas vinculadas con la correcta gestión de residuos y la recolección de recuperables. Las empresas se comprometen a entregar material recuperable que deriven de sus procesos de recepción, acondicionamiento y comercialización en forma gratuita. Además, adhieren al servicio de recolección gratuito de residuos que realizan las Cooperativas. Más información: [email protected] | (03492) 504579.