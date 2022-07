Santa Fe no implementa el sistema de scoring

Este miércoles debía comenzar a aplicarse en todo el país el sistema scoring para el otorgamiento de las licencias de conducir según las infracciones cometidas, luego de que el Ministerio de Transporte definiera en mayo su uso a nivel nacional. Sin embargo en la provincia de Santa Fe ello no será posible. Así lo confirmaron desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). Y se limitaron a informar la decisión, sin mayores precisiones al respecto.

La medida había sido acordada por todas las provincias en asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial. Luego fue oficializada por el ministerio de Transporte de la Nación, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, mediante el Decreto 242/2022, que le dio a las provincias 60 días para implementar el scoring, plazo que se cumple este miércoles. Sin embargo, en su artículo 4° el decreto modificatorio de la Ley de Tránsito explicita que se trata de una “invitación” a las provincias “a adherir” al sistema. El modelo scoring le otorga a cada conductor 20 puntos que disminuyen a medida que se cometen infracciones de tránsito, con la suspensión del registro como última instancia.



NEGATIVA

De acuerdo a lo consignado por El Litoral, el mayor problema para implementar el scoring en Santa Fe -al igual que en otras jurisdicciones del país- es que no estarían dadas las condiciones. Para que se pueda implementar es necesario contar con una base de datos de infractores unificada a nivel nacional y que todas las jurisdicciones hayan implementado la licencia nacional, como lo hizo Santa Fe, entre otras cuestiones. Por ese motivo es que Santa Fe no implementó desde este miércoles el scoring ni hay plazos para hacerlo a futuro. Esta realidad ocurre de manera similar en otras provincias del país. Y sólo Buenos Aires lo implementó hace ya un tiempo atrás.



ALGO "POSITIVO"

Mientras tanto, el director Provincial de Seguridad Vial de la provincia, Osvaldo Aymo, consideró como algo "positivo" la implementación del sistema nacional de scoring para las licencias de conducir aunque consideró que tanto en Santa Fe como en la mayoría de las jurisdicciones nacionales "es de difícil implementación a la brevedad", más allá de que ayer

comenzó a aplicarse en algunas provincias del país este sistema. El modelo le otorga a cada conductor 20 puntos que disminuyen a medida que se cometen infracciones de tránsito, con la suspensión del registro como última instancia. Esto ya rige en algunas jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, pero el objetivo es aplicarlo en todo el país.

Este miércoles, en declaraciones a La Capital, el titular de la Agencia explicó que "en Santa Fe tenemos la licencia única nacional y provincial, además del Registro de Antecedentes Unificados, que son puntos a favor. Lo que necesitamos es adecuar normativas, que llevan su tiempo". "Se debe concretar -amplió Aymo- la adecuación del sistema, que demanda tener cierto tipo de infraestructura. Y en eso estamos trabajando. Pero no podemos decir cuándo podremos implementar ese sistema. Hoy en ese aspecto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires corre con ventaja". El responsable de la Agencia de Seguridad Vial de la provincia fue contundente, en tanto, al indicar que "hacen falta un montón de adecuaciones en otras jurisdicciones" para concluir que el sistema de scoring "no es la solución al problema integral de la seguridad vial en la Argentina".



CUANTOS PUNTOS

SE DISPONEN

Los portadores de licencias de conducir a lo largo del país tienen 20 puntos que pueden ir bajando a medida que se cometen infracciones de tránsito, cuyo "valor" depende de la gravedad de la falta. Una vez que se llega a cero, la licencia es suspendida por 60 días (dos meses), para luego restablecerse con 10 puntos. Mientras que a nivel nacional esto se realiza de forma automática, en la Ciudad de Buenos Aires -de las jurisdicciones más estrictas con este modelo, el cual aplican ya hace años- se exige realizar y aprobar un curso de educación vial. También puede ocurrir que se llegue a los cero puntos más de una vez. En este caso, los tiempos de suspensión vigentes son los siguientes:

* Primera vez que se llega al límite: suspensión de 60 días.

* Segunda vez que se llega al límite: suspensión de 180 días de la licencia (6 meses).

* Tercera vez que se llega al límite: suspensión de dos años de la licencia y renovación por menos cantidad de tiempo.

* Cuarta vez que se llega al límite o más: suspensión de cinco años de la licencia y nuevo otorgamiento bajo control estricto.

En caso de querer sumar más puntos, se puede realizar cada dos años un curso de seguridad vial que, al ser aprobado, otorgará cuatro puntos más. Cabe resaltar que las licencias profesionales tienen lapsos más cortos.



INFRACCIONES QUE

DESCUENTAN PUNTOS

A nivel nacional, existen distintas infracciones más generales que restan puntos, mientras que luego las provincias pueden añadir aún más faltas y cambiar su valor. Las principales que establece el Ministerio de Transporte son:

* Circulación sin RTO o VTV: cuatro puntos menos.

* Circular sin corretajes de seguridad: cuatro puntos menos.

* Circular con la licencia vencida: cinco puntos menos.

* Circular sin casco en caso de motos: cinco puntos menos.

* No respetar semáforos: cinco puntos menos.

* No respetar límites de velocidad (superar por un 30% menos el establecido): cinco puntos menos.

* Conducción con impedimentos físicos, psíquicos, bajo efectos de alcohol, estupefacientes o medicamentos que afecten las capacidades motoras: 10 puntos.

* No respetar límites de velocidad (superar por un 30% más el establecido): 10 puntos.

* Conducir con la licencia suspendida o estando inhabilitado: 20 puntos.

* Participar u organizar en la vía pública competencias no autorizadas de destreza o velocidad con automotores: 20 puntos.