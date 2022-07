Inaugura la nueva muestra de su serie Experimenta

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Cultura, invita a la inauguración de "Experimenta Juegos", una sorprendente instalación a gran escala creada por el Complejo Cultural del Viejo Mercado, que abrirá sus puertas a partir de de mañana, viernes 8 de julio, a las 18:00, para disfrutar en estas vacaciones de invierno junto a toda la familia.

Esta nueva apuesta, producida íntegramente por el equipo del CCVM a partir de la idea y el guión curatorial de Jerónimo Rubino, propone sumergirse en la experiencia lúdica a través de estaciones de juegos clásicos milenarios y modernos, que reúnan a todas las generaciones sin límite de edad y transforme su corredor principal en un espacio de encuentros.

La misma estará dividida en tres grandes sectores: los juegos de tablero, los clásicos y los dinámicos. A través de cada estación, se podrán conocer las historias de algunos de los juegos más antiguos de la civilización contadas a través de sus personajes; o los antecesores de clásicos que todavía perduran en el tiempo, como el ajedrez, las damas o el Monopoly; así como también conectar la mente con el cuerpo reviviendo esos juegos que se realizan en las plazas, las escuelas o los patios, como la rayuela, el twister, la soga, lanzamiento de avioncitos, y muchos más.

Cabe recordar que el Complejo Cultural viene realizando cada año una propuesta de grandes dimensiones en su corredor principal, tomando como eje el concepto de la "experimentación" a partir de dispositivos lúdicos que permitan tocar, intervenir y percibir a través del cuerpo. A lo largo de las últimas agendas han pasado: Experimenta Libertad, Experimenta Rojo, Experimenta Redes, Experimenta Papel y Experimenta Espacios.

La muestra se podrá visitar de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y domingos de 16:00 a 19:00, con entrada libre y gratuita. La experiencia lúdica es vital.

En el texto curatorial de la muestra, Rubino resalta la experiencia lúdica como algo vital. "Jugar es inevitable, porque el juego es parte constitutiva de nuestra naturaleza" -explica-. Y anterior a la cultura según definición del historiador Johan Huizinga: "El juego es más viejo que la cultura; pues, por mucho que estrechemos el concepto de ésta, presupone siempre una sociedad humana, y los animales no han esperado a que el hombre les enseñara a jugar."

"El juego es también libertad" -señala y lo fundamenta a partir de un razonamiento muy simple del sociólogo Roger Caillois: "Un juego en que se estuviera obligado a participar dejaría al punto de ser un juego: se constituiría en coerción, en una carga... Quizás por esta condición -explica- es que ha estado presente en los momentos más aciagos de la historia, en las trincheras, en el encierro, en el padecimiento de enfermedades".

"Entrar en juego es abrir una ventana y respirar. El espacio del juego es un territorio infinito y maravillosamente ilógico. Los juegos encierran las formas en las cuales la humanidad va comprendiendo al mundo. Hay juegos que son carreras, otros en los cuales hay que alinear, hay enfrentamientos, construcciones, estrategias y la lista sigue".

"Los juegos son pequeños mundos que relatan momentos o experiencias, y es en la acción de jugarlos donde esas historias sobreviven. En el poema Eternidades, Borges escribió: 'Sólo perduran en el tiempo las cosas / que no fueron del tiempo.' Los juegos no perduran por el anecdotario de quién lo diseñó, o por el escenario que intentan describir. Sobreviven porque trasladan la experiencia, la vivencia. Los juegos sobreviven porque trasladan energía", concluye Rubino en su reflexión.