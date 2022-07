Desde la vereda, robó la "bici" a nena de 2 años

Demostrando que quedaron atrás los tan mentados códigos de ladrones, que no accionaban contra niños y ancianos, un incalificable sujeto le robó la bicicleta a una niña, cuando estaba en la vereda sin la presencia de su madre.

Dimos cuenta en la mañana de ayer en nuestra página en internet, que una mujer de 31 años de edad, residente en la calle Padre Normando Corti al 1400, ante autoridad de la Subcomisaría 1ª dio a conocer que su hija, de 2 años de edad, estaba dando vueltas en bicicleta frente a su domicilio, y que ella ingresó al baño.

Acto seguido, según la exponente poco después ingresó la niña llorando y diciendo "ma bici, ma bici", y al salir a la vereda el vehículo no estaba.

Jornadas después, se enteró que la bicicleta se hallaba en un domicilio sito en inmediaciones de la esquina de Francia y Muniagurria, y allí conversó con la propietaria, quien le manifestó que su pareja la había comprado a Patricio L., alias "Pato", porque estaba a bajo precio y querían una para su hija.

Consecuentemente, se llevó adelante una requisa y la dueña de casa entregó el rodado en cuestión, que fue secuestrado.

Así las cosas, se dio inicio a una investigación a fin de tratar de lograr la ubicación de "Pato", a los fines pertinentes.



RECUPERO DE

VARIAS PRENDAS

En la primera media hora de la víspera, personal del Destacamento Nº 9 tomó conocimiento de un robo en la intersección de las calles Simonetta y M. Obligado, donde un menor de 16 años de edad, residente en la calle José María Aragón, manifestó que había sido víctima de un robo.

Seguidamente, agregó que resultaron autores dos individuos conocidos, y que uno de ellos cuchillo en mano le sustrajo cuatro camperas, mochilas, un abrigo, una gorra y un par de zapatillas.

Poco después, en la sede de la citada unidad de orden público se presentó una persona que dijo ser amigo de la víctima, y manifestó que había ido a la casa de un sujeto al que identificó con el apellido (comienza con la letra R.), y que la madre le había entregado dos camperas y una gorra, elementos que hizo entrega a la Policía, por lo que se procedió al secuestro.

Por ello se dio inicio a labores investigativas, para tratar de lograr las detenciones de los ladrones.



APARECIO LO

SUSTRAIDO

Frente a efectivos de la Comisaría 7ª de Humberto Primo, radicó denuncia un sunchalense de 41 años de edad, y dio cuenta de haber resultado víctima de un robo en un inmueble sito en la calle La Rioja.

Allí el exponente comprobó que posterior a ser violentada una ventana de la parte trasera, se había concretado el robo de una máquina hormigonera, un compresor, un taladro a batería, 15 cajas de cerámica, seis bolsas de pegamento, y una cortadora de cerámica.

Posteriormente, en un terreno baldío se ubicó a la hormigonera, el compresor y ocho cajas de cerámica, cubiertas con pastizales.

Dichos elementos se encontraban al fondo del terreno, que linda con la vivienda de un tal "Tano" D., y vecinos manifestaron que habían observado el movimiento de un automóvil, cuyas características concuerdan con el que tiene el padre de dicha persona.

En consecuencia, se ordenaron requisas en las viviendas que habitan padre e hijo, y en una el resultado fue negativo. Y la restante intervención no pudo llevarse a cabo, dado que no se registró morador alguno en la finca.