Dólar blue a la baja pero bonos se desploman

El dólar paralelo frenó la escalada alcista y descendió cinco pesos para cerrar a $ 255 en la punta vendedora y los tipos de cambio financieros registraron un fuerte recorte, en medio de una continua incertidumbre sobre los cambios económicos.

Una hora antes del cierre del mercado cambiario el dólar paralelo había operado a $ 267 pesos, después de tocar su récord histórico de $ 280 pesos el lunes. La brecha entre la divisa marginal y el tipo de cambio oficial mayorista escaló hasta el 103,65%.

El dólar sin impuestos avanzó 47 centavos a $ 132,54 para la venta, tras registrar la mayor suba desde octubre de 2020, de acuerdo al promedio en las principales bancos de la plaza porteña. En el Banco Nación la cotización del billete oficial llegó a los $131,50 para la punta vendedora.

El ahorro o dólar solidario, que incluye los impuestos País y el 35% deducible de Ganancias, trepó 77 centavos y se ubicó cerca de los $218,69.

El dólar mayorista, avanzó 15 centavos a $126,06 y en los dos primeros días de la semana, subió 65 centavos, contra 63 centavos de aumento en el mismo período anterior.

Entre los tipos de cambio financieros el contado con contado con liquidación bajó 5,7% hasta los $265,22, tras llegar ayer a los $285, su récord nominal histórico y la brecha con el tipo de cambio mayorista cede al 110,1%.

El dólar MEP o bolsa también bajó un 5,7% a $257,80 y la diferencia con el tipo de cambio oficial bajó hasta el 104,2%.

Los dólares bursátiles registraron una reanudación del reacomodamiento alcista, con una brecha superior todavía al 100% potenciando así aún más las distorsiones, de la mano de una creciente demanda en busca de cobertura dentro de un peligroso clima de creciente incertidumbre política y económica, señalaron analistas del mercado.

El Banco Central vendió US$ 180 millones, para atender los pagos de demanda de energía por US$ 150 millones, en momentos de una baja liquidación de divisas. En las dos primeras ruedas de la semana la máxima autoridad monetaria debió ceder reservas por US$290 millones.



BONOS

Las acciones en el mercado local rebotaron ayer un 4%, pero se desplomaron en la bolsa de Nueva York al igual que los bonos que empujaron el riesgo país a un nuevo récord nominal de 2.596 puntos, el más alto desde el último canje de deuda.

Tal como se aguardaba, la baja generalizada en Wall Street fue interpretada por los operadores como la verdadera reacción de los inversores internacionales a los cambios en Economía, porque el lunes la bolsa norteamericana no tuvo actividad.

El riesgo país argentino elaborado por el JP Morgan se disparó un 9,4% y toca su máximo desde el canje de 2020, al ubicarse en los 2.596 puntos, mientras que el viernes pasado había llegado a los 2.374 puntos básicos.

Los papeles que cotizan en Wall Street se derrumban hasta un 10,2% liderados por Cresud, seguido de Pampa Energía (9,1%) y Tenaris (8,1%), mientras que las subas de Mercado Libre (5,9%) y de Despegar (3,8%), compensaban las bajas generalizadas. (NA)