Empresas de EE. UU. "se mueren por invertir pero no lo hacen por el riesgo"

El embajador de los Estados Unidos en el país, Marc Stanley, aseguró ayer que las empresas de su país "se mueren por invertir" en la Argentina, pero que no lo hacen por los "riesgos" de la economía local. En tanto, se refirió al reclamo de Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas y sostuvo que le gustaría ver al Reino Unido sentarse a negociar, tal como ha instado Naciones Unidas en reiteradas oportunidades.

"Tenemos empresas estadounidenses que se están muriendo de ganas de invertir en la Argentina, pero hay que mitigar el riesgo que hay para que las empresas inviertan", resaltó Stanley.

Ante los legisladores de la comisión de Relaciones Exteriores, que dirige el puntano Adolfo Rodríguez Saá, el diplomático destacó: "Queremos una relación bilateral con la Argentina más sólida y más fuerte". En ese sentido, pidió mirar hacia adelante: "Decir ‘nosotros tenemos algo que el mundo necesita y nos gustaría colaborar con ustedes’, es un discurso muy sólido para mejorar la relación bilateral, no (lo) es mirar hacia el pasado y decir hicieron esto o aquello para América Latina". .

El embajador indicó que los Estados Unidos tienen "mucho que aprender de la Argentina", y mencionó: "Acá no tienen tiroteos masivos como tenemos nosotros, tienen un gran respeto a los derechos del aborto y derechos en materia de género".

Por otra parte, se refirió a las diferencias políticas y afirmó: "Nosotros también tenemos un sistema fracturado en nuestro país, con grieta, pero desde Estados Unidos valoramos que debatan y acuerden todos juntos como lo hicieron con el acuerdo al FMI".

"El mundo necesita combustibles y alimentos y ustedes lo tienen. Tienen todo lo que el mundo necesita", aseguró Stanley, y consideró: "Debemos trabajar ambos países conjuntamente. Necesitamos una alianza para ayudar a la Argentina a impulsar su producción para alimentar y energizar al mundo". "Me encantaría trabajar con ustedes en pos de mejorar las relaciones bilaterales porque realmente queremos una relación con la Argentina más sólida y más fuerte", expresó.

El embajador resaltó que "la reunión que se dará prontamente entre los presidentes Joe Biden y Alberto Fernández es una oportunidad para avanzar en las relaciones entre ambos países". Tras su exposición, los senadores le realizaron consultas y coincidieron en "la necesidad de trabajar conjuntamente para fortalecer las relaciones bilaterales".

La senadora por Neuquén, Carmen Lucila Crexell (Movimiento neuquino), destacó el proyecto sobre la Asamblea Parlamentaria en el ámbito de los Estados Americanos, mientras que el senador por Misiones, Humberto Schiavoni (PRO), pidió que "los programas de cooperación bilaterales tengan más relación sobre la infraestructura que América latina necesita y comparte".

La senadora por Río Negro, Silvina Larraburu (Unidad Ciudadana), habló sobre el proyecto de hidrógeno verde y que "espera que empresas estadounidenses vayan a invertir".

Finalmente, la senadora por Neuquén, Silvia Sapag (Unidad Ciudadana), tras mencionar que "la ONU pide retomar el diálogo sobre Malvinas", le consultó: "¿Qué opina usted sobre la negativa del gobierno británico de retomar las negociaciones?".

El embajador respondió estar al tanto de que "hace dos semanas se hicieron esas declaraciones en las Naciones Unidas en la Comisión de Descolonización" de la ONU, y subrayó: "Nosotros reconocemos la soberanía tal como es".

"Me gustaría ver una negociación entre las dos partes. Boris Johnson, el otro día parecía no tener interés en continuar las negociaciones cuando habló con el Presidente Fernández pero, es una cuestión complicada", agregó Stanley.

Los dichos del diplomático estadounidense fueron remarcados por el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, que en su cuenta de la red social Twitter enfatizó: "Teléfono para el inquilino de Downing Street 10". (NA)