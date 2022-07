Batakis descartó una devaluación y volvió a defender el equilibro fiscal

Desde la conformación del gabinete hasta la suspensión de un viaje a París, el primer día como ministra de Economía de Silvina Batakis fue de variada intensidad, mientras los mercados financieros seguían sumidos en la incertidumbre y acentuaban la volatilidad. Batakis se instaló en el Palacio de Hacienda para definir el gabinete económico que la acompañará manteniendo permanente contacto con el presidente, Alberto Fernández para consensuar los nombres.

La nueva funcionaria había manifestado que había obtenido pleno respaldo de la vicepresidenta Cristina Fernández para elegir a sus colaboradores. Se espera para hoy el anuncio oficial, dado que había varios cargos que aún no habían sido cubiertos.

Entre las primeras decisiones, Batakis suspendió el viaje a Francia que había previsto para este miércoles el saliente Martín Guzmán para renegociar una deuda de US$ 2.000 millones.

La nueva ministra tenía como intención mantener una comunicación con funcionarios del FMI, pero no hubo confirmación oficial acerca de ese diálogo. En cambio, sí comenzó a recibir presiones por parte de un sector del oficialismo que en el Congreso Nacional exhibió pancartas en las que reclamó por el Salario Básico Universal.

En sus primeras declaraciones públicas, ayer Batakis relativizó la posibilidad de tomar esa medida y enseguida tuvo la respuesta del ala más crítica del frente de todos.

En tanto, el dólar blue cerró en baja y se ubicó en $ 252 tras tocar los $270 y similar comportamiento tuvieron las opciones bursátiles. Por su parte, el Banco Central tuvo que vender US$ 180 millones por un aumento de demanda para pagos del sector energético.

Los precios de los bonos continuaron en baja y eyectaron el Riesgo País hasta cerca de los 2.600 puntos, el más alto desde la reestructuración de la deuda.

Batakis había pronosticado al menos "dos días" de turbulencias dada la situación provocada por el recambio ministerial y durante la jornada mantuvo a su equipo monitoreando el comportamiento de todas las variables.

A los mercados convulsionados se le sumó una nueva baja en el precio de la soja que se redujo a US$ 578 la tonelada. A comienzos de junio había trepado hasta US$ 650. También hubo bajas en el precio del maíz y del trigo.

El hermetismo sobre la actividad oficial de Batakis en su primer día como jefa del Palacio de Hacienda azuzó rumores sobre algunas exigencias que habría planteado Cristina Fernández, en la cena que mantuvo el lunes con el presidente.

El foco está puesto en el acuerdo con el FMI y en como satisfacer al sector del kirchnerismo que no está de acuerdo con lo firmado por Martín Guzmán. Esas diferencias son las que habrían postergado el dialogo con Kristalina Georgieva que Batakis pretendía tener ayer.

La funcionaria aseguró que es necesario "equilibrar" las cuentas públicas, descartó una devaluación y garantizó que el acuerdo con el FMI "se va a cumplir". También consideró que los controles de precios, por sí solos, no pueden reducir el elevado nivel de inflación que sufre el país.

Según Batakis, la solvencia del Estado "es de lo más importante que tiene un país" y añadió: "Porque eso hace al beneficio, al orden, a la planificación que necesitamos tener todos los argentinos. Equilibrar las cuentas públicas es necesario para que mejore la vida de las personas. Por eso vamos a trabajar muy fuerte en eso".

La jefa del palacio de Hacienda señaló además que es posible "avanzar rápido" en la baja de subsidios a los servicios públicos y, en ese sentido, consideró: "La sociedad está preparada para eso. Los recursos que tengamos tienen que ser asignados a que mejore la actividad económica".

En declaraciones a FM El Destape, Batakis también se refirió al dólar y sobre ese punto, afirmó que el tipo de cambio multilateral "está en los niveles que tiene que estar", a la vez que agregó: "No podemos perder competitividad. Necesitamos que los exportadores vendan más y que no estén especulando con lo que puede pasar el mes que viene".

En cuanto a la inflación, la ministra consideró que se trata de un fenómeno "que tiene múltiples causas. Una es la inercia, ya que la sociedad tratando de preservar su poder adquisitivo y eso es totalmente entendible. Lo que no se puede admitir son los movimientos especulativos". "Por eso, trabajar sobre un esquema de precios es un elemento a tener en cuenta, pero por sí solo no frena la inflación, porque si son muchas las causas de la suba de precios, esperar que la Secretaría de Comercio por sí sola pueda frenarla es muy ingenuo", enfatizó.



QUE EXPLIQUE SU PLAN

El interbloque de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de resolución en Diputados en el que le solicitan al Gobierno definiciones precisas sobre el plan que va a aplicar la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis. Se pide que se indique la política que seguirá el Gobierno en cuanto a salario universal, inflación y pobreza e indigencia, gasto público y planes sociales, entre otros aspectos.