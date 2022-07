Se profundiza la crisis social de los jubilados

Una mujer jubilada de Rafaela reconoció, durante una entrevista con el Noticiero de Next TV el lunes, que debió volver al mercado laboral porque el haber mínimo que cobra todos los meses no le alcanza para vivir. Con pocas palabras pintó una situación dramática que atraviesan tantísimos jubilados en esta ciudad y en todo el país, que se agrava con el incesante aumento de los precios que superan el 60 por ciento anual de acuerdo a datos oficiales.

Entre enero y mayo, la inflación está por encima del 29 por ciento según el INDEC, aunque los incrementos del precio de los alimentos está por encima de esa cifra. Así las cosas, a los jubilados no les sobra nada: hay casos que para hacer frente a las cuentas del supermercado, de la farmacia y de los servicios como agua, luz y gas, deben dejar de pagar impuestos a la vez que recortan todo tipo de gastos.

Mientras los principales funcionarios del gobierno nacional se disputan el poder en una pelea que no es neutra para la economía sino que profundiza la crisis, al punto entre este lunes y martes se registraron aumentos de precios de los alimentos y artículos de primera necesidad de entre el 10 y el 20 por ciento. "Es imposible vivir así", admitió la mujer de la televisión local.

El deterioro social castiga a uno de los sectores más vulnerables como son los jubilados que cobran la mínima o un poco más. Salir a trabajar, otra vez, es una de las opciones para pagar la olla de todos los días, reducir el consumo, pedir la ayuda de los hijos o bien endeudarse forman parte del menú de decisiones difíciles que los pasivos enfrentan por estos días mientras los gobernantes se enredan en el juego de egos.



DOCENTES NACIONALES

PIERDEN INGRESOS

En lo que va de este año, los 163.833 docentes nacionales acumulan una pérdida del 23% de acuerdo a un artículo de diario Clarín. Recibieron un aumento del 9,38% en marzo. No tuvieron ningún aumento en abril, mayo y junio y tampoco lo tendrán en julio frente a una inflación que a fin de este mes se estima en 7 meses del orden del 42%.

El régimen previsional docente prevé aumentos semestrales en marzo y septiembre. Sin embargo, por la altísima inflación, el año pasado se les adelantó en diciembre el aumento de marzo de 2022 y se esperaba que en junio se repitiera el mismo esquema, con un aumento trimestral en junio, a cuenta de lo que les correspondería en septiembre.

De las liquidaciones de haberes de julio, que ANSeS anticipa todos los meses, surge que los jubilados docentes cobrarán los haberes de julio, sin ningún aumento o adelanto, a los mismos valores de marzo, abril, mayo y junio. Y que deberán esperar a septiembre para recibir el aumento sobre sus haberes.

Con estos niveles de inflación, este año hacia septiembre, la caída real de esos haberes puede ser de más del 35%, consigna el artículo firmado por el periodista Ismael Bermúdez.



SUBIÓ 69% EL REINTEGRO

PARA COMPRAS CON DÉBITO

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aumentó el reintegro a sectores vulnerados por consumos realizados con tarjeta de débito en un 69% y estableció el nuevo monto en $ 2.028 mensuales, a través de la resolución general 5221/2022 publicada en el Boletín Oficial.

El beneficio alcanza a las personas cuyo único ingreso sea una jubilación o pensión de haber mínimo y titulares de las asignaciones universales por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE), y estará vigente hasta el 31 de diciembre próximo.

La extensión del beneficio ofrece un impulso adicional a los consumos que realizan todos los meses más de dos millones de personas.

El reintegro alcanza a las compras realizadas en farmacias, comercios de cercanía, mini, súper e hipermercados, kioscos y almacenes.

El nuevo monto asciende hasta $ 2.028 mensuales por beneficiario, con un valor máximo de $ 4.057 para titulares de la AUH con dos o más hijos.

El reintegro se acredita en forma automática cuando las personas beneficiarias realizan sus compras con tarjeta de débito mientras que también están alcanzadas las operaciones abonadas con esas tarjetas bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o códigos de respuesta rápida (QR).

La herramienta favorece el acceso a servicios financieros y así permite coadyuvar a la reducción de las brechas sociales, territoriales y de género. Es importante destacar que por tratarse de un régimen financiado con una partida presupuestaria asignada a tales efectos por el Ministerio de Economía, no afecta a la coparticipación federal.





Ismael Bermúdez