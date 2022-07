Sereno como siempre y claro en cada concepto, Marco Borgnino valoró el empate conseguido ante San Martín de Tucumán pero a la vez se lamentó por lo cerca que se estuvo de lograr esa victoria que tanto cuesta conseguir, tras el gran esfuerzo realizado ante uno de los protagonista de la temporada 2022 de la Primera Nacional.



“Si jugamos los partidos como lo hicimos ante San Martín, más temprano que tarde va a llegar esa victoria que tanto queremos conseguir todos, estuvimos cerca pero no se nos pudo dar”, señaló el rafaelino, que luego agregó: “Este es el camino que tenemos que seguir”.



“Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. Para nosotros era un final después de Tristán Suárez”, declaró Borgnino, que analizó y cuestionó el pésimo rendimiento arbitral: “Creo que lo supimos manejar, jugar, las situaciones arbitrales a veces te tiran un poco para atrás, nos amonestó a cinco, seis jugadores en el primer tiempo, y ya el partido no es igual. Tampoco estamos teniendo suerte, nos llegan en esa jugada y nos hacen ese gol, después es muy difícil. Lo intentamos de todas las maneras, jugamos el partido que se tenía que jugar pero no se pudo dar”.



Sobre la mejora que tuvo y mostró el equipo en el rendimiento, de una semana para la otra, Marco comentó: “Teníamos que jugar el partido de la forma en que lo jugamos, creo que fue lo más similar al encuentro ante Instituto, de cómo habíamos arrancado, no podemos volver a repetir lo que pasó con Agropecuario o Tristán Suárez en esos comienzos”.



El plantel profesional albiceleste volvió a los trabajos en la mañana de ayer y ya se prepara para visitar, el próximo lunes a Defensores de Belgrano. Sin dudas que la semana será otra, muy distinta a la transitada tras el 0-4 en Ezeiza. Y ahora, lo que todos esperan por Alberdi es ganar.



“Es la idea, sacar una victoria rápidamente para tener ese envión anímico que estamos necesitando. Después de este partido la merecemos, el partido anterior había sido muy malo y ahora hay que tomar lo positivo, se vio otro equipo, fuimos muy ofensivos, agresivos y cuando estás con mala suerte pasan estas cosas que llegan una vez y te hacen el gol, pero tenemos que enfocarnos en lo que viene y en seguir por este camino”.



LOS ÁRBITROS DE LA FECHA 23



En la tarde de ayer AFA garantizará las designaciones arbitrales que tendrá la fecha 23 de la Primera Nacional que se jugará entre el viernes 8 al lunes 11 de julio.

Atlético de Rafaela estará visitando el próximo lunes, 17:35 hs., a Defensores de Belgrano en uno de los encuentros televisados ​​por TyC Sports. El árbitro será Nicolás Ramírez, quien tendrá líneas como Marcelo Errante y Ramón Ortíz. Como cuarto estará Américo Monsalvo.



El programa completo:



Viernes 07/08: 15.15hs (TyC Sports) Nueva Chicago vs Belgrano (Pablo Dóvalo), 20.10hs (TyC Sports) Ferro vs Gimnasia Mza. (Luis Lobo Medina).



Sábado 09/07:15.00hs Brown (A) vs Brown (PM) (Juan Pafundi), 15.00hs Tristán Suárez vs Estudiantes (BA) (Mario Ejarque), 15.00hs Almagro vs Villa Dálmine (Jorge Broggi), 15.30hs Dep. Maipú vs Riestra (Sebastián Bresba), 18.00hs Agropecuario vs Atlanta (Lucas Comesaña), 19.10hs (TyC Sports) Ind. Rivadavia vs All Boys (Andrés Gariano), 20.10hs (DirecTV) Quilmes vs Guemes (Sebastián Zunino), 21.10hs (TyC Sports) Dep. Morón vs Temperley (Adrián Franklin).



Domingo 07/10: 15.00hs Instituto vs San Martín (SJ) (Pablo Giménez), 15.00hs Sacachispas vs Chaco For Ever (Lucas Novelli), 15.00hs Dep. Madryn vs Flandria (Gastón Monsón Brizuela), 16.00 Mitre (SdE) vs San Telmo (Franco Acita), 16.00 Estudiantes (RC) vs Gimnasia (J) (Nahuel Viñas).



Lunes 11/07:17.35hs (TyC Sports) Defensores de Belgrano vs Atlético de Rafaela (Nicolás Ramírez), 19.40hs (TyC Sports) Alvarado vs Alte. Brown (Nelson Bejas), 21.40hs (TyC Sports) San Martín (T) vs Santamarina (Yamil Possi).