Muriel: “Estamos trabajando muy fuerte en los controles de tránsito”

En base a los resultados del Informe UCES, sobre circulación de vehículos y el comportamiento de sus conductores, el Municipio acentúa los operativos en los puntos marcados como conflictivos y de mayor inobservancia de las normas. Además, entre esta semana y la próxima el Ejecutivo ingresará al Concejo un proyecto para declarar la emergencia vial y un paquete de medidas complementarias para encauzar el tránsito en las calles de la ciudad.

Entre viernes y domingo pasados, el Municipio, en coordinación con las fuerzas que integran el Comando Unificado, labró casi un centenar de actas de infracción al tránsito, como resultado de los operativos en lugares que muestran complejidad en la circulación y fueron indicados en el estudio realizado por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) para el Observatorio Vial Municipal.

Vale recordar que este trabajo arroja datos de importancia sobre distintos aspectos del tránsito, y son tomados como base a la hora de elaborar políticas viales para su ordenamiento, prevención de accidentes y control.

En la presentación del informe, el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel, ante algunas apreciaciones de los concejales de la oposición, afirmó que los resultados “están basados en un relevamiento con una metodología científica" y les aclaró que "la percepción dispara algunas cosas que pueden o no ser ciertas”.

Entre los datos sustanciosos, está que “el 73% de los motociclistas usa el casco en sectores céntricos de la ciudad, donde suelen existir más controles, y el 27% no lo usa (Ernesto Salva e Iturraspe, Av. Italia y Av. Brasil, Av. Podio y ruta 70 y Bv. Lehmann y L. Maggi son los puntos de observación más elevados en motos con al menos 1 pasajero sin casco). Además, los lunes y viernes se usa más el caso (78%), disminuyendo notoriamente los sábados (64%) y domingos (49%).

En función de estas precisiones, se planificaron los operativos de días atrás y el nivel de infracciones verificadas comprobó ampliamente lo establecido en el Informe de UCES.



DIAGNÓSTICO

ACERTADO

Por ese motivo, La Opinión consultó al secretario Muriel, quien se mostró satisfecho por lo actuado y por el rumbo de las políticas que desde su área se están llevando a cabo.

“Este fin de semana, a partir de los datos revelados por el estudio de UCES, fundamentalmente en lo referido al no uso de casco, el domingo fuimos con el personal de la Dirección de Protección Vial y Comunitaria, acompañados por Policía provincial y Gendarmería, a Avenida Ernesto Salva e Iturraspe, uno de los puntos surgidos como de más alto incumplimiento de esta disposición”, indicó el funcionario.

“Se realizaron -agregó- controles en 6 puntos distribuidos estratégicamente en ese sector durante dos horas del domingo y se confirmó el diagnóstico sobre esa zona porque se retuvieron 29 motos y 3 autos, por diversas infracciones, como ser: falta de documentación, cruce de semáforos en rojo, sin licencia de conductor y por no portar puesto el casco, más de dos personas en una moto, etc”.

En otro tramo de la entrevista, Muriel resaltó, por un lado, “el estudio de UCES porque nos ha proporcionado evidencia científica porque con toda esa información estamos trabajando muy fuerte en los controles. Y por otra parte nuestro Plan de Seguridad Vial “¿Quién pierde?”, que tiene como una de sus patas a esos controles, pero también a la educación y a la prevención”



EVALUACIÓN

Sobre la marcha y el balance hasta aquí del programa “Quién Pierde?”, el secretario enmarcó que “es una campaña progresiva, cuya primera etapa fue instalarla en la sociedad a partir de los medios y la gráfica; luego vino la fase actual, que es trabajo en educación, en convenio con el Ministerio para llegar con nuestras charlas del programa ‘Mi primera licencia’ a todos los alumnos de quinto y sexto año del nivel medio, para que vayan a tramitar su primer carnet sabiendo las normas de tránsito, señales y otros conocimientos necesarios. Del mismo modo, llevamos a las escuelas de nivel inicial el Juego de la Oca, que es un paseo seguro para ir generando conciencia vial en los chicos. Simultáneamente, se comenzaron con los control, que en el inicio se desarrollaron de forma preventiva, para que los conductores vean que nuestros inspectores están en la calle y ahora estamos con controles específicos y rigurosos como los de este fin de semana”.

“Asimismo, son muchísimas las empresas que adhirieron a nuestro plan de seguridad, hemos rubricado convenios de capacitación y concientización, que es lo que más nos interesa porque esto no es solamente una cuestión del Estado municipal porque la responsabilidad en el tránsito, si bien es individual, nos afecta a todos y todos debemos trabajar en el tema. Para hacer una evaluación es muy pronto, pero sí vemos que se va progresando a través de cómo la gente toma conciencia. Estamos convencidos que vamos por el camino que nos hemos trazado”, dijo seguro Muriel.



EMERGENCIA VIAL

En oportunidad de presentar a los Concejales el Informe UCES, el Secretario de Gobierno les adelantó, y pidió su acompañamiento, al proyecto de Ordenanza que se enviará al Concejo para declarar la emergencia vial, junto a varias iniciativas más para intensificar los controles, mejorar el tránsito y bajar la siniestralidad en las calles de la ciudad.

“Está claro -sinceró- que con las acciones que se vienen ejecutando no alcanza, que necesitamos y tenemos que hacer más y debemos tomar el tránsito como una cuestión de Estado. Para ello hacen falta políticas que tengan un impacto y para llevarlas a cabo es imprescindible contar con recursos. Por eso quiero pedirles su acompañamiento”.

Enseguida entró en el detalle de las iniciativas y les solicitó que “declaren la emergencia en seguridad vial, porque estamos frente a un gran problema y no solamente para los rafaelinos sino también a nivel provincial, nacional y hasta mundial. Pero a nosotros nos ocupa nuestra ciudad y necesitamos herramientas para trabajar en ello. Las herramientas no son para Jorge Muriel o Luis Castellano, son para todos los ciudadanos. Contar con esta emergencia nos facilitará, por ejemplo, la compra directa de móviles. Ahí tenemos una falencia que ustedes conocen, y no es por tratar de evadir los controles sino por una situación de la economía nacional, y lo mismo pasa con las camionetas o las motos, por lo tanto necesitamos de esa compra directa para todo lo que esté relacionado con la labor de nuestros inspectores. Asimismo, necesitamos incorporar agentes a Protección Vial y Comunitaria, que tiene la misma cantidad que hace 10 años, pero con un crecimiento exponencial de vehículos en el mismo período. Después, tendremos que ver si incorporamos por contrato, si debemos liberar algunos de los existentes y este análisis me gustaría que esté dentro de la emergencia”.



CONVENIOS, ZONA 30

Y ALCOHOL CERO

“Otra de las Ordenanza -continuó el funcionario- que vamos a elevar tiene que ver con la velocidad y para ello necesitamos adherir a la Ley provincial 13169 (Tránsito) para unificar el Código de Faltas local con el provincial que nos permita la fiscalización de la velocidad en las calles de la ciudad y en las rutas que la atraviesan. Y a su vez para que podamos firmar convenios con la Universidad (la UTN, para implementar el uso de radares móviles)”.

Sobre la tercera Ordenanza apuntó que será la implementación de “una Zona 30, en un principio para la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC), pero abierta a que ustedes (los concejales) la puedan mejorar y extenderla a otros puntos que lo ameriten porque en la charla con algunas vecinales surgen otros sectores conflictivos. Tenemos que bajar la velocidad de circulación en las calles y a eso apunta este proyecto que vamos a mandar”.

“La última Ordenanza está relacionada con ‘Alcohol Cero’, que no es lo mismo ‘Alcoholemia Cero’ porque aunque es muy resistido en muchos lugares, el intendente de Rosario, Pablo Javkin reveló que en su ciudad los accidentes se redujeron en un 37%. Y hago la aclaración que no son lo mismo porque la Alcoholemia Cero tiene un pequeño permitido, debido a que, como se sostiene, los instrumentos de medición tienen un error”, concluyó.

Vale mencionar que en la provincia el “alcohol cero” ya se aplica en Santa Fe, Rosario, Reconquista y Pueblo Esther.

Sobre este conjunto de proyectos, Jorge Muriel le adelantó a este diario que “están en Fiscalía para su revisión y esta semana o la próxima van a ingresar al Concejo”.