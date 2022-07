Se realizó en Rafaela el segundo encuentro de la Red Local de MUNA

En el auditorio del SEOM se realizó este martes el segundo encuentro de la red local de la iniciativa Municipio Unido por la Niñez y Adolescencia (MUNA) en Santa Fe. Esta jornada se encuentra destinada a los miembros de la Unidad Ejecutora y referentes MUNA de los siete municipios de la Provincia de Santa Fe que la integran. Es importante aclarar que, además de Rafaela, participan los equipos municipales de Reconquista, Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Vera y Tostado.

En el marco de la jornada de trabajo, la oficial de Políticas Sociales de UNICEF Argentina, Fernanda Potenza, el intendente Luis Castellano, el subsecretario de Innovación Institucional y Legislativa de la Provincia de Santa Fe, Mariano Bär, y la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, brindaron detalles sobre el encuentro.

“MUNA es una iniciativa muy importante para la oficina de UNICEF en Argentina porque se propone, por primera vez, trabajar de forma masiva con municipios de nueve provincias de todo el país. Santa Fe es una de las provincias en las que hemos focalizado el trabajo”, resaltó Fernanda Potenza. “MUNA se implementa desde fines del año pasado y apuntamos a que en los municipios, el tema de la niñez y la adolescencia formen parte de las problemáticas prioritarias de la agenda. Para eso, acompañamos técnicamente a los municipios en la elaboración de una estrategia de cómo hacer para llevar adelante acciones que mejoren la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes, y que esas estrategias sean integrales, participativas, que intervengan actores no gubernamentales y también los chicos y chicas de cada municipio, y que estén planteadas desde una perspectiva de derecho”. “Para el año 2025 tenemos como meta llegar a 250 municipios. Actualmente hay 51 que formalizaron un acuerdo de compromiso con UNICEF. Siete de esos 51 son municipios santafesinos, y esperamos que estas acciones impacten en 3.5 millones de chicos y chicas de estas nueve provincias, incluyendo Santa Fe”, agregó. “En el encuentro del que venimos a participar hoy, junto con una nutrida comitiva de otros especialistas de las áreas de UNICEF, se trabajarán distintos temas y apunta a encontrarnos con los equipos técnicos y políticos de cada uno de estos siete municipios de la provincia que se conformaron para participar de la iniciativa”, finalizó la oficial de Políticas Sociales de UNICEF.



CONVENIO MARCO

A su turno, Mariano Bär, manifestó: “MUNA se inscribe dentro de un convenio marco que firmó el gobernador Omar Perotti con UNICEF. Se firmó este convenio para trabajar en principio con siete Unidades Ejecutoras en toda la provincia, pero con la intención y la misión de extender esta red para que la mayoría de los municipios y las comunas se unan en esta concepción estratégica que tiene el Gobernador, de dotar cada vez más, a los gobiernos locales, de herramientas para poder llevar adelante gestiones que puedan afrontar problemáticas puntuales y concretas que se les van presentando y que escapan a los roles o a las funciones que tradicionalmente conocemos”. “En ese contexto se inscribe esta acción del Gobierno Provincial junto con UNICEF, de la cual estamos muy agradecidos de participar, esperando sacar los mejores resultados, y que esto siga creciendo a lo largo de los años”, sumó.



POLÍTICA PÚBLICA

“Para nosotros es un enorme respaldo tener a UNICEF ayudándonos y acompañándonos en lo que son nuestras políticas enfocadas a niños, niñas y adolescentes. Es un tema que lo planteamos muy seriamente cuando asumimos en el año 2019, y trabajamos con la Secretaría de Niñez de la Provincia y con alrededor de 200 instituciones que trabajan desde hace años en la ciudad con esta problemática. Conformamos una Unidad Ejecutora que le da trabajo en equipo y versatilidad al problema, en donde hay varias áreas del municipio interviniendo en ella”, manifestó Castellano. “Sabemos claramente que si estamos buscando un futuro equitativo, inclusivo, armónico, donde los derechos no sean vulnerados, sino entendidos, donde muchos chicos y chicas puedan abrir una ventana hacia el futuro, es necesario trabajar muy fuerte esta problemática”, enfatizó. “Hay mucho trabajo de interacción con las comunas del Departamento Castellanos. Hay muchas con las cuales nosotros trabajamos, y también tenemos la predisposición de poder ayudar con nuestros equipos a los municipios más chicos o comunas más pequeñas que no tienen un equipo interdisciplinario para trabajar una problemática que es tan difícil y con tantas aristas. Necesitamos aprender sobre esto porque es clave para el desarrollo de nuestra sociedad”, cerró el Intendente.



TRABAJO INTERINSTITUCIONAL

“Hoy Rafaela es anfitriona del segundo encuentro en Santa Fe de la mesa ejecutora del Programa MUNA. Estarán presentes representantes de siete municipios de la provincia”, destacó Villafañe. Además, contó el trabajo local que se viene llevando a cabo: “Nosotros ya contábamos con una Unidad Ejecutora que se creó por decreto en el año 2020. Se creó también la Red de Infancias. A pesar de que nos atravesó la pandemia, esta red nos permitió trabajar cuando muchas instituciones no lo podían hacer con los niños y las niñas. Se focaliza en los derechos vulnerados de estos individuos”.

“Nosotros venimos realizando este trabajo, y si hay algo para destacar es lo realizado por las instituciones de la ciudad, deportivas, barriales, mesas territoriales de infancia, de las cuales formamos parte”. “Se trabaja desde la mirada que cada institución tiene acerca de los derechos vulnerados de los niños, con lo cual nosotros nos paramos fuertemente en la promoción de derechos a través del juego, del arte, de la cultura, de la educación”, concluyó Myriam Villafañe.



SOBRE MUNA

Una de las estrategias de UNICEF para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en sus comunidades, es la nueva iniciativa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA). MUNA abarca municipios de nueve provincias, entre las cuales se encuentran Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Tucumán, Jujuy y Salta. MUNA tiene por objetivo fortalecer las capacidades, ofrecer asistencia técnica y acompañamiento a las administraciones públicas municipales para que mejoren su gestión, ejecuten políticas públicas y planes de acción para promover la realización de derechos de la infancia y la adolescencia en los pueblos y ciudades de la Argentina. MUNA ofrece a todos los municipios que se incorporan a la iniciativa, participar de un ciclo de formación dirigido a fortalecer las competencias de gestión a nivel local. Los diferentes módulos ofrecidos en este ciclo de formación serán impartidos por expertos reconocidos en la materia. Se espera que este curso aporte herramientas útiles para que los equipos municipales elaboren un autodiagnóstico sobre la situación de la niñez y la adolescencia a nivel local.



