Milei, provocador y polemista

La Argentina no transita precisamente un período de florecimiento sino que se encuentra en medio de una nueva tempestad, de una crisis más cuyo final no está escrito pero que a esta altura del guión, no caben dudas de que asusta. Y como suele suceder en instancias en las que todo está revuelto, la ciudadanía pierde la fe en sus gobernantes, los cuestiona y los detesta. Las consultoras que miden en forma permanente la temperatura social advierten una caída generalizada de la percepción que tiene la gente de los dirigentes políticos, de los funcionarios y legisladores.La mala praxis económica y política que se agrava porque el Presidente y la Vicepresidenta anteponen intereses particulares a los generales alimenta ese estado de indignación popular hacia la clase dirigente. Y nadie se salva, ni siquiera el libertario disruptivo Javier Milei, economista que llegó a la escena política con un discurso incendiario hasta que logró desembarcar en el Congreso, en una carrera ascendente al punto que ahora es considerado como presidenciable. Sin embargo, incluso en ese torbellino que es el propio Milei cuando a partir de una omnipresencia mediática dispara constantemente declaraciones filosas y provocadoras hay límites. Porque esas frases, cuando avanzan contra un sistema de creencias o valores, pueden causar heridas en determinados colectivos que desnudan al personaje y lo muestran vulnerable, le ponen techo a su crecimiento ante la ciudadanía y el votante.Cuando el destino lo pone de frente a temas que generan controversias, no acostumbra a sacarle el cuerpo. Ni la lengua, aunque eso signifique tomar un gran riesgo. Le preguntaron si estaría de acuerdo con la venta de niños, que es totalmente ilegal pero que registra antecedentes en la crónica policial. El legislador sorprendió al no plantear su negativa directa ante la consulta y tras algunos rodeos afirmó que "depende en qué términos estés pensando" aunque luego aclaró que "si yo tuviera un hijo no lo vendería" y que "no es una discusión hoy para debatir en Argentina, quizás de acá a 200 años".La incómoda situación repercutió en sus niveles de aceptación en la sociedad, al igual que las polémicas definiciones que efectuó en favor de la portación de armas en el marco de sangrientas matanzas que ocurrieron en Estados Unidos y de la venta de órganos, que cosecharon un fuerte rechazo en la opinión pública.Y ahora también se involucró con la cuestión medio ambiental, en tiempos donde líderes sociales reiteran llamados a la acción para frenar el calentamiento del planeta y proteger el lugar en el que vivimos. En este caso, el diputado nacional de La Libertad Avanza abrió un nuevo frente de conflicto al celebrar el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que estableció límites a la autoridad del Gobierno federal para emitir normas con el objetivo de reducir las emisiones de carbono de las centrales eléctricas y aseguró que "de a poco se va cayendo el fraude", reiterando así su postura negacionista respecto al cambio climático. Además, el economista hizo referencia a la decisión adoptada en Europa para volver a utilizar el carbón como insumo para la generación energética ante la crisis generada por la guerra entre Rusia y Ucrania.No es la primera vez que el libertario descree del efecto del cambio climático. El año pasado, Milei había expresado que el calentamiento global es otra de las mentiras del socialismo y que hace 10 o 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar pero ahora discuten que se calienta. Y sostuvo que aquellos que conozcan cómo se hacen esas simulaciones van a ver que las funciones están sobresaturadas en determinados parámetros a propósito para generar miedo.La consultora Zuban, Córdoba y Asociados publicó el domingo que la imagen negativa de Milei subió al 60% y la positiva bajó al 31%. Evidentemente paga el precio por las posturas controvertidas ante temas espinosos que están lejos de ser políticamente correctas.