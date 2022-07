Nuevas escaramuzas entre la oposición y el gobierno

(Desde Santa Fe). Mientras en la tarde noche del lunes desde el Ministerio de Gobierno a cargo de Celia Arena, cursaban invitaciones a los jefes de bloques de diputados de la oposición para una reunión con el ministro de Economía, Walter Agosto y el gobernador Omar Perotti para este miércoles en Casa de Gobierno, por la deuda histórica de coparticipación, los periodistas recibíamos copia de una nota en la que esos mismos jefes de bloques, más los senadores, le pedían al funcionario que remita (a la Legislatura) “con la mayor premura” un “copia del convenio que el gobierno provincial firmó con el nacional referido al cobro de la deuda judicialmente reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los efectos de manifestarnos sobre su contenido”.

Los diputados aseguran que al momento de elaborar la nota desconocían la convocatoria del gobierno (es más, cuando fueron notificados le cambiaron algunos conceptos, aseguran) donde no dejaban de pensar suspicazmente que, como ocurriera con el foro llevado a cabo en la UNL el martes pasado, el arco opositor pretendía adelantarse políticamente a un hecho consumado: la semana pasada la firma del acuerdo, y el lunes por la noche el texto del mismo.

Desde la oposición, además de asegurar que no fue así, también blanden sus recelos porque el gobierno convocó a los parlamentarios para este miércoles, mientras que este martes recibió en el Salón Blanco de Casa de Gobierno al Consejo Económico y Social. “Pero nosotros no entramos en esas mezquindades políticas, sino que queremos saber qué fue lo que firmó el Gobernador el miércoles pasado con el más tarde renunciante ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán y el presidente, Alberto Fernández”, afirmó uno de los diputados opositores.

Tal como informó La Opinión este martes, en el segundo párrafo de la misiva enviada a Agosto señalan que "atento a la importancia que implica para el gobierno de la provincia de Santa Fe y de los municipios y comunas, consideramos imprescindible que con la mayor premura se envíe dicha documentación a esta Cámara, sin perjuicio que en los términos del artículo 45 de la Constitución provincial, y lo establecido por la ley orgánica de Ministerios N° 10.101, y dentro del procedimiento establecido en el reglamento de esta Cámara se lo convoque a que brinde un exhaustivo informe a esta Cámara, en defensa de los derechos de los santafesinos y santafesinas".

Después de tanta pirotecnia verbal durante la última semana, será interesante el encuentro entre Perotti y los diputados de este miércoles, entre ellos el radical Maximiliano Pullaro, quien el viernes al visitar la ciudad del gobernador se mostró muy crítico respecto al acuerdo. "No vamos a quedarnos callados ni de brazos cruzados mientras el gobernador entrega a #SantaFe por sumisión al #kirchnerismo", dijo el legislador en la conferencia de prensa que ofreció en un céntrico bar de Rafaela. "El gobierno de Perotti negoció el acuerdo por la deuda histórica y aceptó bonos en pesos de un ministro que tenía la renuncia en el escritorio. Todo lo que podía salir mal, salió mal", fue otro de sus dardos en Twitter del fin de semana. ¿Cómo será el reencuentro hoy en Casa de Gobierno?