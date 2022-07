Perotti detalló el acuerdo por la deuda ante el Consejo Económico y Social

El gobernador Omar Perotti encabezó ayer un nuevo encuentro del Consejo Económico y Social, que se llevó adelante en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, en el que explicó ante representantes de entidades intermedias el acuerdo alcanzado con la Nación por la deuda de coparticipación y el destino de los fondos para obras de infraestructura. “Fue una importante reunión para brindar información acerca del acuerdo de cumplimiento de sentencia donde la provincia y la Nación pudieron dejar saldada una deuda de muchísimo tiempo con Santa Fe”, sostuvo a modo de síntesis.

“Brindar toda la información de ese trabajo para llegar a esta instancia a cada una de nuestras instituciones, es lo que corresponde para que cada uno de ellos pueda transmitirles a sus asociados. Entendemos que es un acuerdo institucionalmente valioso, una disputa de muchísimos años mantenida a pesar de los cambios de gobierno, iniciada por un gobernador, y continuada por otro”, afirmó el titular de la Casa Gris. “Hay que dar una clara señal de un logro de Santa Fe con características federales. No termina aquí la discusión ni la pelea por más federalismo, pero sin dudas, es una señal positiva que los santafesinos, cuando nos unimos y le damos perseverancia a una lucha en defensa de los intereses propios, las cosas se consiguen”, expresó Perotti. “Seguiremos con las comunicaciones a los presidentes de bloques que tienen su representación en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. El día jueves lo haremos con cada uno de los intendentes y presidentes comunales para que ellos puedan estar teniendo la mayor información de este importantísimo acuerdo para la provincia de Santa Fe”, amplió el gobernador.



SEGURIDAD E

INFRAESTRUCTURA

Durante el encuentro, Perotti indicó también cuáles pueden ser los destinos de los fondos: “Una alternativa es poder acelerar algunos trabajos en sectores con necesidades, donde la necesidad de mejora de hábitat, y también de infraestructura social coincide con los sectores más violentos que tenemos en Rosario y en algunos lugares de Santa Fe”. En ese sentido, sostuvo que en la búsqueda integral de seguridad, no solamente los recursos son para tecnología e infraestructura para la institución policial: “Nosotros creemos que hay que derivar una parte importante a este sector, mejorar la convivencia genera condiciones más dignas de vida en esos barrios, a incluir, que cada uno se sienta parte”.



RITMO DE TRABAJO

Además, el mandatario santafesino expresó que “hay que seguir manteniendo el ritmo de ocupación que genera la obra pública y particularmente aquella que genera doble impacto, mientras se está construyendo y lo que habilita una vez terminada”. En esa línea, Perotti señaló que “podemos establecer con las propuestas y con los trabajos que coordinaremos con los sectores, el esquema de inversión para poder hacerlo en el menor tiempo posible y coordinando también con las inversiones nacionales, que se están realizando con el Registro Nacional de Barrios Populares”.



VENTAJAS DEL ACUERDO

Por su parte, en su presentación, el ministro de Economía Walter Agosto, brindó detalles del acuerdo y posteriormente destacó las ventajas del mismo, entre las que mencionó el cronograma de pagos estipulado, que “permite planificar las gestiones del gobierno provincial y de los municipios y comunas en la aplicación de estos recursos”. Asimismo, agregó que “todos los instrumentos que va a recibir la provincia tienen cláusula de ajuste CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia); devengan una tasa de interés; y todos los instrumentos son transferibles”. Por otro lado, el funcionario remarcó que “hay algo muy importante -que en la provincia viene estableciéndose- que es la afectación específica que tanto el gobierno como los municipios y comunas deben darle a estos fondos, que es la inversión, o sea, utilizarlos para llevar adelante la ejecución de gasto de capital, esto es la inversión pública, o bien cancelar algún endeudamiento tomado para financiar gastos de capital”, y en referencia a esto el ministro recordó que “esto está previsto en una ley de 2016, y ratificada en las leyes de Presupuesto de los años 2021 y 2022”. Asimismo, Agosto indicó que “en el caso de la provincia es importante ver que todos los flujos de fondos están planteados pensando un equilibrio razonable entre el corto, mediano y largo plazo, de manera que cuando la provincia empiece a recuperar estos recursos, ahí tenemos planteado un equilibrio en el sentido que una parte importante de esos bonos -más del 65%- se cobran prácticamente en la mitad del plazo establecido”. Al respecto, explicó que “eso es importante porque a nadie se le podría ocurrir que gran parte de la deuda se cobrara en un año, o en diez años. Ese equilibrio no fue fácil de alcanzar, pero se pudo hacer y será relevante para poder planificar acciones”.



EXPRESAR NUESTRAS PERSPECTIVAS

Al término del encuentro, el secretario de la CTA, José Testoni, dijo: “Reconozco el trabajo que se está haciendo en un tema que estuvo trabado durante años en la provincia” y remarcó que “esperamos que tenga destinos específicos y transparentes en el manejo de estos recursos, que vuelven a las arcas donde nunca debieron haber faltado. Y celebramos que se nos haya vuelto a convocar para plantear nuestras perspectivas”. El secretario general del sindicato Luz y Fuerza de Rosario, Alberto Botto, expresó que "queremos poner en valor el acuerdo, porque en este contexto tan difícil que estamos atravesando en el país, traer esta excelente noticia para la provincia es muy importante", y valoró especialmente el primer tramo de cancelación de la deuda, "ese 34 por ciento en estos primeros dos años tienen un impacto muy importante que seguramente se va a traducir en poco tiempo en soluciones e inversiones para la gente, lo que trae trabajo". En tanto, el presidente de la Federación Santafesina de Entidades Mutuales "Brigadier Estanislao López" Narciso Carrizo, agradeció el hecho de “poder participar del CeyS, y de haber “acompañado al gobernador en aquel reclamo que hizo Santa Fe ante la Corte”, al tiempo que consideró que “esto le va a venir muy bien a la provincia porque va a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Hay que reivindicar la política, la gestión y, lógicamente, lo que se reclama para Santa Fe”, afirmó. Por su parte, el presidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, Martín Vigo Lamas, precisó que “hicimos la pregunta que corresponde, sobre el escalonamiento de los bonos, títulos y letras que va a recibir la provincia; y consideramos que, de acuerdo a la forma que está escalonada y sus vencimientos, está bien planteado y evita el riesgo coyuntural del mercado. Nuestra principal preocupación era perder ese capital que se reconoció”, concluyó. Finalmente, el titular del Movimiento Los Sin Techo, José Luis Ambrosino, dijo que esta “es una situación muy positiva y esperanzadora, hay que reconocer que la provincia de Santa Fe, en lo que es la pobreza estructural que es en la parte de inversiones, de obras, de caminos, de educación, está haciendo muchas cosas, se nota la disminución de la pobreza estructural por todas estas inversiones y este anuncio fortalece esas posibilidades de acceso, de conectividad, que es fundamental para la superación de la pobreza”.