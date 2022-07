Gustavo Mondino: "Este año volvemos a tener un festival que propicia el encuentro"

Por Fiorella Martina



El Festival de Teatro tiene a los rafaelinos en auge hace semanas. Desde su lanzamiento, las expectativas fueron creciendo a pasos agigantados. Al llegar el detalle de la programación, esas expectativas se hicieron realidad: definitivamente el festival volverá a ser el de antes. Luego de dos años de incertidumbre, encierro y limitaciones por la pandemia de Covid-19, el público se enfrenta a un regreso ansiado y sorprendente. Con 33 obras provenientes de diferentes lugares del país, con más de 60 funciones y miles de artistas en escena, la ciudad vivirá una revolución absoluta.

En diálogo con Gustavo Mondino, director artístico del FTR, comenta cómo atraviesa esta nueva edición y cuáles son sus expectativas.

Así mismo, Mondino opina sobre la polémica que causó la obra de teatro "Nada de Carne sobre nosotras", la cual se llevará a cabo en el Cementerio Municipal. Parte de la ciudadanía alzó su voz en contra de esta decisión, entendiéndolo como una ofensa a sus seres queridos; la queja principal es por la utilización del espacio. Por este motivo, solicitaron que el intendente, Luis Castellano, se retractara. Sin embargo, las entradas para esta obra ya están agotadas y, por el momento, no sería dada de baja. "Nada de carne sobre nosotras" es un proyecto Site Specific concebido para ser realizado en cementerios, a partir de cuentos de la escritora argentina, Mariana Enríquez, referente contemporáneo del género terror. En un recorrido a pie, actores y actrices guían al público como en una procesión que se detiene en paisajes particulares del cementerio. En cada estación cuentan un suceso que cambió su historia para siempre. Esos hechos están marcados por el recuerdo de alguien que murió, alguien que desapareció o, al contrario, por alguna aparición. Los cuerpos se transforman en mediums que convocan fantasmas al presente.



¿Qué sentís al estar atravesando la tan esperada 17ma edición del FTR?

Para mí es muy importante esta edición del festival. Después de dos años complicados, un 2020 de suspensión y un 2021 de una edición especial, pensada para el momento y el contexto social que estábamos viviendo, ahora es recuperar un festival con todas las características que solía tener. Hago hincapié en esta cuestión de volver a encontrarnos en los lugares en donde nos gusta encontrarnos, en poder diversificar las salas teatrales y transformar otros espacios para que alberguen las creaciones de artistas que llegan de diversas partes del país. Un festival variado, porque es una programación diversa en estética, es públicos a los que va dirigida, ya que contempla espectáculos para los más chicos, para toda la familia y para la gente que busca descubrir obras más comprometidas en sus temáticas. A mí esto me llena de profunda emoción, es volver a poner la rueda en marcha.



¿Cómo describirías esta nueva edición, bajo el lema "Qué lindo encontrarnos"?

Si bien el año pasado pudimos hacer una edición del festival y pudimos reunir gente en muchos espacios, este año volvemos a encontrarnos con un FTR que propicia el encuentro de los rafaelinos en diferentes espacios, en días para compartir un montón de emociones, compartir también con los artistas y en las rondas de devoluciones, para estar muy cerca de la creación escénica. Van a llegar obras de Buenos Aires, de La Plata, de Neuquén, de El Bolsón, de Rosario, de Santa Fe, de Córdoba, de Mendoza... una programación hermosa que nos muestra la producción de diferentes puntos del país. Volver a encontrarnos tiene que ver con la alegría de compartir con los otros, hablarnos, abrazarnos, disfrutar, salir.



En cuanto a la variada programación del FTR, ¿qué temáticas abordarán las obras? ¿harán alusión a debates (sociales y políticos) actuales?

Es un festival con 33 propuestas que hablan de muchos temas que tienen que ver con nuestra actualidad: el uso del tiempo y la tecnología, el discurso de la madre de un femicida, obras que resaltan problemáticas de padres con hijos autistas. Hay obras de relatos auto ficcionales. Tenemos "Estamos grabando", que está basada en unas cintas que encuentran las hijas con la voz de su padre, relatando los distintos momentos de la vida. Tenemos un montón de obras que nos van a atravesar, a interpelar, que nos van a dejar pensando, que muestran la búsqueda y la mirada de diferentes directores. No falta el humor, una reversión humorística de Hamlet que va a dar el cierre del festival, obras musicales... yo estoy muy contento, porque no es fácil programar un festival contemplando tanta variedad de géneros y de temáticas. Muchas veces los festivales tienen una curaduría que desarrolla una línea específica, pero nuestra mirada está pensada para la ciudad de Rafaela y para su gente. Eso es lo que hace que esta propuesta sea súper variada, para que quienes gustan de ver teatro y se acerquen, puedan encontrar la obra que crean que les va a gustar.



¿Cuáles son tus expectativas?

Yo tengo muchas expectativas de que tengamos, otra vez, una edición que nos devuelva a un lugar hermoso que hemos ganado con el tiempo y con mucho trabajo. Estoy muy contento de que en esta edición tengamos a casi 100 artistas rafaelinos participando, siendo parte del festival, poniéndole el cuerpo; es lo que más me enorgullece. Esos artistas vienen de la mano de los Laboratorios de Creación Escénica que se van a estrenar en el Festival, de una propuesta de realidad virtual, del desfile de apertura que va a estar hermoso, también Murga La Mistonga... pienso que tiene que ver con una mirada del festival sobre la participación local, que decide dialogar de otro modo con la creación e incentivar a los creadores locales. Mucha expectativa de que también el público vea este esfuerzo que estamos haciendo y que asista a ver las obras.



Con respecto a la polémica que generó la obra “Nada de carne sobre nosotras”, que se llevará a cabo en el cementerio, ¿cuál es tu opinión sobre este debate?

Lo que quiero para la ciudad es un festival que avance al ritmo de otros festivales, no quedándose atrás, brindando muchas propuestas para que el público pueda ver. Seguramente, en esta gran variedad que tenemos, la gente encuentre obras y temáticas que le gusten, y otras que no. Puede estar de acuerdo o no con ellas; está muy bien, es derecho de cada uno. La obra “Nada de carne sobre nosotras” se estrenó en el Festival Internacional de Buenos Aires, el más grande de Argentina. Hace tiempo veo obras de Juan Culasso, de Analía Couceyro, que se realizan en cementerios. Allí también se realizan visitas guiadas y otro tipo de obras, se filman películas... los cementerios son lugares históricos que dan cuenta de la gente y de los seres queridos que han partido. Es un lugar de todos y esta obra es maravillosa; vamos a escuchar cinco cuentos de Mariana Enríquez, que es una gran escritora argentina, y desde el primer momento se anticipa que tienen prioridad, en el recorrido, las personas que estén allí visitando a sus seres queridos. Todo el recorrido va a ser con mucho respeto. Las entradas ya se agotaron, pero sería bueno que todas las personas que están en desacuerdo con la obra se den la oportunidad de verla.

No estoy inventando nada, estoy ofreciendo la posibilidad de que quienes gusten de esta propuesta la puedan disfrutar y compartir la experiencia. Esto que hacemos acá, se hace en una gran cantidad de ciudades del mundo y en Argentina también. Está bueno que la gente lea y se informe para entender y que no lo personalicen tanto; es una obra que sucede en este lugar, como otras suceden en otros espacios.