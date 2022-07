Bagnaia tuvo un accidente en Ibiza

Francesco "Pecco" Bagnaia sufrió en la madrugada del martes un accidente de tránsito en Ibiza y tras el test de alcoholemia dio positivo, con una tasa que está por fuera de la permitida en España. El siniestro se dio cerca de las cinco de la madrugada durante las vacaciones que estaba disfrutando el piloto italiano en Ibiza. Si bien salió ileso del accidente el Periódico de Ibiza informó que la prueba de alcoholemia que le hizo la Guardia Civil y la Policía Local de Sant Josep marcó 0,87 gramos por litro de alcohol en sangre.

Esta situación podría comprometer el futuro deportivo de "Pecco" Bagnaia que además deberá enfrentar las consecuencias legales por haber excedido el límite legal de alcohol.

Luego del siniestro, el piloto de Ducati hizo su descargo en sus redes sociales: "A la salida de la discoteca, alrededor de las 3, en una rotonda terminé con las dos ruedas delanteras en una cuneta sin implicar a otros vehículos o personas. El control de alcoholemia hecho por parte de la Policía determinó que bebí por encima de lo que permite la ley española. Lamento mucho lo sucedido: yo soy prácticamente abstemio y ha sido un error que no tendría que haber cometido. Pido perdón y os aseguro que he aprendido la lección. Nunca hay que ponerse al volante si has bebido alcohol. Gracias."