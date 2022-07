Pelotaris celestes participaron en distintos torneos

La subcomisión de Pelota Paleta de Atlético de Rafaela informó que durante el fin de semana se disputaron 3 importantes eventos en la provincia. Selectivo de Infantiles en Venado Tuerto, Torneo Amistad en Chañar Ladeado y el Torneo Clasificatorio de tercera categoría en San Jorge.

Selectivo de infantiles: el sábado se realizó en Venado Tuerto una práctica para conformar los 2 equipos que van a representar a la provincia en el Torneo Argentino, que se desarrollará del 8 al 10 de julio en Trenque Lauquen (prov. Bs. As), del cual participaron 2 jugadores de Atlético, los hermanos Juan Ignacio y Santiago Bisang, quedando Santiago seleccionado para el equipo Santa Fe “B”, cabe acotar que la categoría Infantiles es hasta 13 años y Santi solo tiene 9 años, siendo el menor de los de los jugadores seleccionados por Santa Fe, dando ventajas en lo físico, pero no así en lo técnico-táctico.

Torneo Amistad en Chañar Ladeado: Durante sábado y domingo se jugó la 5ta fecha del Torneo Amistad, en categoría “C”. Participaron 2 pelotaris de Rafaela, Ignacio Emmert en equipo con el paranaense M. Ferreyra, luego ganar los 2 partidos de la zona clasificatoria, cayeron en semifinales por 25 a 22 con F. Biasioni – J. Paparatto de Los Quirquinchos, quedándose con el 3er puesto. También participó Daniel Bima en pareja con el canalense L. Grande, ganando los 2 primeros partidos y en la semifinal vencieron al binomio del local formado por G. Espíndola-F. Giorgi por 25 a 19 y siendo superado en la final por 30 a 23 por la pareja de Quirquinchos, logrando así el subcampeonato.

Clasificatorio de frontón en 3ra categoría: en la ciudad de San Jorge se desarrolló la clasificación de Zona Norte en cancha abierta de Tercera. La pareja formada por J. Pablo Gays y Matías Montoya consiguieron un meritorio 3er puesto a caer en semifinales en 2 set con el binomio local (A. Caula – N. Cassini) quienes finalmente se consagraron campeones. También participaron A. Garelli y F. Franco que no lograron superar la clasificación.