Ben Hur tiene fecha para el Infantil

El Club Sportivo Ben Hur llevará adelante una nueva edición del tradicional certamen infantil. Será del 18 al 21 de noviembre en el Campo de Deportes. Las inscripciones ya se encuentran abiertas.

En la modalidad competitiva, participarán las categorías, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Mientras que las categorías, 2015 y 2016/17, lo harán en la modalidad encuentro. Las inscripciones ya se encuentran abiertas, para mayor información podrán comunicarse a los WhatsApp, 3492412674 y 3492561585.



DOS VICTORIAS Y UNA DERROTA

Por la séptima fecha del Torneo Regional Juvenil AFA, Ben Hur visitó el miércoles pasado a 9 de Julio de Morteros. La BH logró dos triunfos y una derrota.

Los partidos correspondieron a una nueva fecha de la Zona Nº 3 del certamen regional. En primer turno fue victoria en Sub 13, luego victoria en Sub 15 y por último derrota en Sub 17.

Este es el detalle con goleadores: Sub 13: 9 de Julio 1 vs Ben Hur 3 (Bautista Esborraz y Thiago Álvarez -2-); Sub 15: 9 de Julio 3 vs Ben Hur 4 (Bautista Ferreyra -2-, Marcos Ferrero y Manuel Beltramino) y Sub 17: 9 de Julio 2 vs Ben Hur 1 ( Facundo Góngora).

El equipo Sub 13 continúa como líder en la tabla de posiciones de la Zona Nº 3. En la próxima fecha, el Lobo jugará en condición de local enfrentando a Peñarol de Córdoba. Debido a las vacaciones de invierno, la jornada se disputará el miércoles 3 de agosto.