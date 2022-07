Almagro campeón en Sub 14

La categoría Sub 14 de la Asociación Rafaelina de Voley tuvo el sábado en Unión de Sunchales el último Grand Prix del torneo Apertura, donde Almagro de nuestra ciudad tuvo un gran cierre. Durante todo el torneo los 4 equipos de la entidad en esta categoría lograron muchísimos avances en cuanto a sistema de juego y lograron excelentes resultados.

La final fue Almagro «A» vs Unión «A», con un resultado de 2-0 para el equipo rafaelino. De tal manera Almagro fue campeón invicto.



VICTORIA EN LA VNL

Este martes en la apertura de la Semana 3 de la Liga de Naciones en Osaka, Japón, la Selección argentina masculina de voley venció por 3-1 a Canadá con parciales de 25-21, 23-25, 25-21 y 25-23. Ezequiel Palacios fue el máximo anotador con 18 puntos. El viernes a las 0:40 am el equipo de Marcelo Méndez enfrentará a Australia.

Argentina formó con: Luciano De Cecco (2), Bruno Lima (3); Nicolás Zerba (10), Agustín Loser (12); Ezequiel Palacios (18), Luciano Palonsky (11). Líbero: Santiago Danani. Ingresaron: Manuel Armoa (1), Nicolás Lazo, Luciano Vicentín (1).