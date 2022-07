Abrazos y lágrimas en la despedida de Guzmán

El exministro de Economía Martín Guzmán pidió ayer al personal del Palacio de Hacienda "apoyar a Silvina Batakis y al Presidente Alberto Fernández, en una despedida que mostró abrazos, lágrimas y cánticos para saludar al exfuncionario.

Después de dos años y medio gestionando la deuda, la crisis heredada y el desafío económico global fruto de la pandemia, Guzmán se despidió del personal del ministerio, mientras afuera del edificio el dólar se disparaba y comenzaba el derrumbe del mercado financiero.

En la despedida de su equipo y empleados el ex ministro lloró y se abrazó con los integrantes de su equipo y empleados del ministerio. Casi un centenar de personas se aglutinaron en la biblioteca del Palacio de Hacienda y se escucharon cánticos futboleros como el "Olé olé olé olé, Martín, Martín".

El exfuncionario se emocionó cuando el personal se acercó para sacarse fotos con él y comenzó a lagrimear en el abrazo con sus colaboradores más directos. Expresó ante el personal que "fueron dos años y medio muy difíciles por la crisis, la pandemia y la guerra, pero la economía está más sólida", dijo el exministro y pidió a los empleados que "ahora viene Batakis, hay que acompañarla, es muy buena profesional y hay que ayudar al Presidente".

"Me tocó tomar la decisión más dolorosa de mi vida, de la cual estoy convencido. Fue un acto de responsabilidad con la Patria" señaló al dirigirse a los presentes. Agregó que la nueva ministra "tiene una gran valoración por lo público, les digo que estén tranquilas, tranquilos. Que la ayudemos mucho. .

Al referirse a sus próximos pasos Guzmán señaló que "voy a estar haciendo todo lo que pueda para ayudar a la Argentina, por ayudar a nuestro presidente, que es una persona de valores, una persona que hace mucho, que tiene un genuino compromiso con el bienestar de nuestro pueblo".

"Tengo la convicción y el convencimiento de que, desde lo que hicimos, desde el equipo que somos, en estos dos años y medio que pasaron hemos contribuido a que hoy Argentina esté parada en un lugar de mayor fortaleza".

Finalizó su discurso señalando que "tenemos una tarea específica desde la política económica que hemos buscado llevar adelante, y creo que la hemos llevado con un absoluto compromiso y patriotismo, con un equipo de patriotas dedicando cada minuto a defender la camiseta de la Argentina".

Posteriormente se reunió con sus los secretarios y subsecretarios que colaboraron con su gestión como Raúl Rigo (Hacienda), Ramiro Tosi (Finanzas), Roberto Arias (Política Tributaria), Rodrigo Ruete (Relaciones Institucionales) y Melina Malamacce (Gabinete), entre otros funcionarios.

Tras la despedida el funcionario saliente se reunió con Batakis, para interiorizarla de todos los temas relacionados con su futura gestión.

Todavía no está claro si la nueva la ministra conservará parte de los funcionarios, entre ellos Rigo, funcionario de carrera en el ministerio con más de quince años y especialista en la confección de los presupuestos anuales.

Uno de los exfuncionarios señaló que los colaboradores presentaron la renuncia "para que la ministra tenga libertad de decidir su equipo". (NA)