Liga: tres adelantos

Luego de los festejos del Centenario, la Liga Rafaelina va retomando su cotidianeidad y en esta ocasión la reunión del Consejo Directivo se realizó anoche. En tal sentido quedaron estipulados los adelantos para la tercera fecha del torneo Clausura de Primera A, de acuerdo al siguiente detalle:

Dep. Aldao vs. Dep. Tacural jueves a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera; Unión de Sunchales vs. Brown de San Vicente, jueves a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera; y Atlético María Juana vs. 9 de Julio jueves a las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Los demás encuentros se jugarán el domingo en horario normal (14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera).