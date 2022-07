Categorías TZ brillaron en San Jorge

Por VÍCTOR HUGO FUX



Otra excelente programación ofrecieron el pasado fin de semana las Categorías TZ en su regreso al autódromo "Parque de la Velocidad" de la ciudad de San Jorge.

En esta oportunidad y a lo largo de dos jornadas, se desarrolló la cuarta fecha de la temporada 2022.

Una vez más, se puso de manifiesto el estado de muy buena salud que goza una especialidad que tuvo un notable crecimiento este año.

Como viene ocurriendo habitualmente, se realizó una competencia especial con pilotos invitados, en esta ocasión la correspondiente al Fiat 600 TZ.

Las pruebas de los "bolitas" tuvieron como ganadores a los binomios Mansilla - Mansilla (titulares) y Prósperi - Pfaffen (invitados).

Además, en el Fiat 128 TZ, logró imponerse Diego Melchiori; en tanto que en el TZ 1600 se quedó con el triunfo Fernando Zerbonia.

El cronograma se puso en marcha durante la jornada sabatina con las tandas de entrenamientos y las primeras sesiones clasificatorias.

El domingo se completó la actividad con las series del Fiat 128 TZ y el TZ 1600, además de las cuatro finales ya mencionadas, con estos resultados:

Fiat 600 TZ (final titulares - 10 vueltas): 1° Mansilla - Mansilla, en 16m33s348; 2° Bonomo - Martino a 11s130; 3° Andrieri - Galetto Campo a 15s180; 4° Bordón - solo a 15s488; 5° Schegtel - Cipolat a 19s218; 6° Prósperi - Pfaffen a 21s044; 7° Marzetti - Tavecio a 24s795; 8° Miretti - Boggero a 27s148; 9° Jacobe - Fernández a 29s445; 10° Núñez - Pereira a 40s009; 11° Dotti - Walker a 53s929... no clasificaron Alovatti - Videlé y Fregona - Bressán.

Fiat 600 TZ (final invitados - 10 vueltas): 1° Prósperi - Pfaffen, en 18m42s754; 2° Weppler - Perren a 305 milésimas; 3° Bonomo - Martino a 765; 4° Jacobe - Fernández a 1s600; 5° Gogñiat - Borgnino a 1s734; 6° Andrieri - Galetto Campo a 5s647; 7° Schegtel - Cipolat a 6s260; 8° Bordón - solo a 7s727; 9° Páez - Tibussi a 22s812; 10° Pérez - solo a 31s742; 11° Fregona - Bressán a 31s825... no clasificaron Dotti - Walker y Alovatti - Videlé.

Fiat 128 TZ (final - 12 vueltas): 1° Diego Melchiori, en 19m26s561; 2° Renzo Bustamante a 475 milésimas; 3° Brian Raimondi a 1s488; 4° Gastón Mierke a 1s758; 5° Nicolás Stalder a 2s136; 6° Leandro Chiaro a 7s226; 7° Nicolás Donnet a 7s461; 8° Axel Lederhos a 9s695; 9° José Andrieri a 14s133 y 10° Denis Aleman a 14s389.

TZ 1600 (final - 14 vueltas): 1° Fernando Zerbonia, en 25m06s997; 2° Alexis Finos a 1 milésima; 3° Nicolás Donati a 1s134; 4° Lisandro Masia a 2s053; 5° Lucas Giorgis a 2s055; 6° Gianfranco Stancato a 2s336; 7° Alejandro Cipolat a 2s730; 8° Eduardo Gras a 9s357; 9° Oscar Perotti a 48s066; 10° Javier Farioli a 1m46s467... no clasificaron Matías Marengo y Williams Dalmazzo.



QUINTA FECHA

Por segunda vez en el marco del Torneo Oficial "Juan Carlos Stancato", las Categorías TZ se presentarán en el circuito "Ing. Juan R. Báscolo" del autódromo "Ciudad de Rafaela", el 6 y 7 de agosto.

En su anterior visita, por el "Gran Premio 20 Años", así terminaron las finales:

Fiat 128 TZ (titulares): 1° Diego Melchiori; 2° Renzo Bustamante; 3° Guillermo Carrel; 4° Nicolás Stalder; 5° Brian Raimondi y 6° Martín Fernández.

Fiat 128 TZ (invitados): 1° Eduardo Bertone; 2° Nicolás González; 3° Francisco Caffaratti; 4° Ismael Yapur; 5° Luciano González y 6° Gustavo Olivera.

Fiat 600 TZ: 1° José Andrieri; 2° Hernán Crippa; 3° Walter Marzetti; 4° Julio Miretti; 5° Javier Prósperi y 6° Horacio Bordón.

TZ 1600: 1° Fernando Zerbonia; 2° Juan Pablo Masello; 3° Alexis Finos; 4° Alejandro Cipolat; 5° Gustavo Olivera y 6° Nicolás Donati.