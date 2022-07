Más plazo para recategorización y pago del monotributo de julio

La recategorización semestral para monotributistas estará habilitada entre el 11 y el 29 de julio, mientras que el vencimiento del pago de la obligación mensual se extenderá hasta el 27 de julio. Las nuevas fechas resultan de la reglamentación de la Ley de Alivio Fiscal que promulgó la semana pasada el Congreso Nacional e impactan en 4,5 millones de monotributistas.

Entre los beneficios de esta nueva norma se destaca la ampliación de los límites de facturación máxima por categoría del monotributo, que en el caso de las menores permite un aumento en la facturación de hasta 60%.

A su vez, incluye la exención del componente impositivo para 1,7 millones de personas registradas en las categorías A y B que no perciban otro ingreso (por ejemplo, no tener un trabajo en relación de dependencia ni cobran una jubilación).

En la misma línea, la ley dispuso un aumento de las deducciones de los trabajadores autónomos que pagan el impuesto a las ganancias. Se elevó de 2 a 2,5 veces la deducción especial lo que reduce la carga tributaria.

Cabe puntualizar que la recategorización impactará en los pagos de agosto.

Los nuevos topes para las diferentes categorías de prestaciones de servicios son los siguientes:

A $ 748.382,07.

B $ 1.112.459,83.

C $ 1.557.443,75.

D $ 1.934.273,04.

E $ 2.277.684,56.

F $ 2.847.105,70.

G $ 3.416.526,83.

H $ 4.229.985,60.

Para actividad de ventas de cosas muebles:

I. $ 4.734.330,03.

J. $ 5.425.770,00.

K. $ 6.019.594,89.