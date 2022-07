La ministra de Economía fue a la Escuela Pizzurno

Cuando el Gobierno nacional confirmó el domingo por la noche que Silvina Batakis había sido designada ministra de Economía, quienes fueron sus compañeros de la Escuela Primaria N° 6393 "Pablo Pizzurno" en los finales de los años 70 no lo podían creer y comenzaron rápidamente a compartir la noticia en los grupos de Whatsapp que mantienen a partir de la amistad forjada en las aulas del establecimiento ubicado en Bv. Yrigoyen y Remedios de Escalada pero también en las calles de barrio San Martín. "Nos sorprendió la novedad. Hubo una especie de conmoción", reconoció ayer el Ing. Darío Bustos, uno de los compañeros de Batakis en diálogo con La Opinión.

El domingo, los medios repetían que la ahora titular de la cartera económica había nacido en Río Grande (Tierra del Fuego) y que había vivido en distintas ciudades, como Río Gallegos, Rafaela, Taco Pozo (Chaco) y La Plata. Pero no había demasiadas pistas sobre sus huellas en la Perla del Oeste. El lunes por la mañana apareció un video viralizado entre los rafaelinos que daba la primera certeza: en una entrevista con el ex Midachi Dady Brieva -militante kirchnerista- en el C5N. En aquel programa "Dady TV", Batakis destacaba el perfil industrial de Rafaela al señalar "una ciudad modelo en cuanto a lo productivo, que se estudia en distintos países para ver cómo funciona su modelo de desarrollo productivo".

El permanente colaborador de Diario La Opinión, Orlando Pérez Manassero, confirmó que "los Batakis vivían en la casa de bulevar Yrigoyen al 820, que hoy está abandonada". "Eran una familia muy agradable. El Ingeniero Carlos Batakis había llegado a Rafaela en 1978 para participar de la exploración petrolífera en campos del departamento Castellanos. ¡Buscaban petróleo! Los tres hijos concurrían a la Escuela Pizzurno", agregó el escritor y dibujante.

Desde Josefina, Rodolfo Giacosa (hijo) dio algún detalle adicional. "En 1978 se efectuaron los ensayos en un campo ubicado en el cruce de la Autovía 19 y la Ruta 22 S. Apenas se ingresa a Josefina, cuando se pasa el arco, estaba la vieja entrada al predio donde se montó la torre de excavación. Todavía quedan restos de aquellas pruebas en lo que se conoce como Campo Machieraldo".

La designación de Silvina Batakis como ministra de Economía repercutió al instante entre los ex alumnos de la Pizzurno. "María José Magno, Gustavo Valle, Daniela Mainero que aún mantiene contacto con Silvina. Marisa Bramardo, todos fuimos sus compañeros en la escuela que tenía como directora a Raimelda Restelli. Durante dos años fue con nosotros a la escuela, durante el 5° y 6° grado en 1978 y 1979", explicó con detalles el propio Bustos. "Después de clases, nos juntábamos a jugar en la esquina de bulevar Yrigoyen y J. P. López, frente a la casa de los Bramardo. Pasábamos la tarde jugando al tochi y a la mancha", agrega.

¿Y cómo era Silvina? "Era una muy buena compañera, humilde, responsable, tenía una personalidad fuerte, muy firme en sus decisiones. Estudió, se capacitó en el exterior. Tiene un gran desafío. A nosotros nos alegra como ex compañeros, más allá de las dificultades de gestionar la economía en la Argentina", finalizó Bustos.