Asoma otra polémica por los nuevos semáforos de avenida Santa Fe

Cuando todavía no está del todo cerrada la controversia con los vecinos de barrio Italia (Comisión Vecinal incluida) todo parece indicar que un nuevo frente de intenso debate se le puede abrir a la gestión municipal por falta de información a los vecinos.Los conductores que recorren a diario este trayecto pueden observar que desde hace días, los semáforos recién instalados están con un encendido intermitente de color amarillo para que los automovilistas vayan tomando conciencia de su presencia y también a manera de preaviso de su próxima entrada en vigencia.Si bien se debe dar por sentado que esta acumulación de dispositivos debe haber pasado previamente por el análisis y estudio de las área municipales, sobre todo de Ingeniería de Tránsito, la preocupación pasa por la ralentización que puede provocar en el desplazamiento de los rodados tanto en una dirección como en la otra.Quienes más se plantean estos interrogantes son los residentes de los barrios ubicados hacia el norte del Parque Balneario Municipal quienes deberán ajustar sus horarios para salir antes de tiempo para llegar al centro y armarse de paciencia a la hora del regreso a sus hogares.¿NO SERÁ MUCHO?Y no es para menos si se tiene en cuenta que en la actualidad son 8 los semáforos instalados en un trecho de 20 cuadras y con los tres nuevos, al menos, los que ya están montados, la cercanía entre ellos se achica y la distancia promedio entre uno otro será de poco menos de dos cuadras.Esta situación lleva a pensar que de no encontrarse una adecuada coordinación entre ellos habrá que emprender la marcha de los vehículos y detenerla a poco de iniciarla, convirtiendo el andar en sumamente tedioso.También existe la posibilidad de que se implante un “onda verde” en todo el tramo o parcialmente y en este caso habrá que tener muy en cuenta el paso de quienes se movilizan por las calles transversales, para que la espera no se transforme en impaciencia y los imprudentes intenten cruzar antes de tiempo, algo que actualmente ya ocurreOtra cuestión no menor son los peatones, que encuentran serias dificultades al momento de cruzar de un lado a otro avenida Santa Fe, se convierte toda una odisea por la velocidad que en algunos sectores se verifican ahora.¿NUEVA DISCUSIÓN?Muchas cuestiones son las que surgen con esta intervención y deberían ser explicadas suficientemente antes de habilitarlas para que luego no se transforme en otro tema discutido como lo fue, y sigue siendo, el cambio a sentido único de avenida Italia y las estructuras sobre el pavimento que se realizaron en algunas esquinas.Cabe recordar que las modificaciones no fueron bien recibidas desde un principio por un sector de los vecinos y, fundamentalmente, por los comerciantes quienes denuncian y critican al Municipio por que el menor movimiento de rodados les ha ocasionado un perjuicio económico.La semana pasada el Ejecutivo presentó en el Concejo Municipal los resultados del relevamiento desarrollado por la Universidad Tecnológica Nacional -Regional Rafaela- con conclusiones favorables a la modificación, pero los detalles y argumentos siguen siendo desconocidos por los ciudadanos que mantienen su oposición al cambio.Sería importante, que en esta oportunidad, el Gobierno local proporcione a la comunidad los fundamentos que lo llevaron a posicionar nuevos semáforos en un tramo, que, está por demás de claro, muestra una gran conflictividad vial y riesgos de accidentesPor el momento, la información que pudo ser recabada desde el área de Ingeniería de Tránsito indica que se está trabajando en la sincronización de los semáforos para resolver de la manera más conveniente la fluidez vehicular y la seguridad de los transeúntes.EL PROYECTODe acuerdo al proyecto aprobado por el Concejo, la obra servirá para mejorar y descomprimir la circulación, propiciar el tránsito seguro y ordenado, reducir el nivel de accidentología y brindar mayor seguridad vial.La iniciativa plantea que en la primera etapa -a partir de un convenio entre el Municipio y Vialidad Provincial- la simplificación de cruces, la eliminación del giro a la izquierda en encrucijadas, determinando intersecciones seguras para realizar dicha maniobra, la instalación de cuatro semáforos, la construcción y demarcación de sendas peatonales, la construcción de rampas y la rectificación de ochavas en encrucijadas.En este marco, las obras contemplan la colocación y señalización vertical de 70 indicadores de tránsito y 52 nomencladores; la pintura de nuevas sendas peatonales; la inclusión de 350 tachas reflectivas y 12 preformas viales; la ejecución de 6 cruces peatonales en calles adoquinadas; la rectificación de ochavas y ejecución de rampas de aproximadamente 800 metros cuadrados en las calles José Ingenieros, Suiza, Álvarez; y la semaforización de cruces en Salta, Córdoba, Constituyentes e Italia.Luego del análisis de la efectividad de las acciones se procederá a una segunda etapa, la incorporación de la ciclovía, a través de un proyecto que se compartirá con vecinos del sector y ciclistas, teniendo en cuenta todas las acciones de obra y señalización que la tarea requiere.