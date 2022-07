Sumó por primera vez el alemán Mick Schumacher

Desde su llegada a la Fórmula 1, el alemán Mick Schumacher no había sido capaz de finalizar dentro de los 10 primeros lugares. En la temporada pasada, debe reconocerse, nunca tuvo a su disposición un auto competitivo.

Sin embargo, 2022 fue un año diferente para el equipo Haas, al evidenciar desde la primera carrera que sería capaz de luchar por puntos con el danés Kevin Magnussen finalizando en la quinta posición en Baréin.

Schumacher, en tanto, había tenido algunas oportunidades de terminar en la zona de puntos, pero por distintos errores y un par de accidentes impactantes, nunca había podido conseguirlo hasta el pasado domingo.

"Ha tomado su tiempo conseguir los primeros puntos", declaró Mick luego de la carrera disputada en Silverstone.

"Desde que empezó el campeonato en Baréin, hemos intentado muchas cosas, pero debido a la presión cometimos errores. He tenido que entender este coche, que es mucho más difícil de conducir que el de 2021, ya que hay que llevarlo al límite", agregó Schumacher.

El alemán no tenía una carrera fácil en Silverstone, ya que en la clasificación del sábado quedó relegada la décima novena posición. Sin embargo, gracias a un buen ritmo y a una correcta estrategia, además de los incidentes de algunos rivales, le permitieron finalizar octavo.

Schumacher, al igual que su compañero de equipo, Magnussen, logró entrar en puntos en Silverstone, en la primera competencia desde el Gran Premio de Alemania 2019 que consiguen sumar los dos pilotos de Haas.



¿DISTINTA VARA?

Fernando Alonso logró un meritorio quinto puesto en el Gran Premio de Gran Bretaña, una carrera que vivió la primera victoria de Carlos Sainz en la Fórmula 1.

Pero esa quinta posición no dejó satisfecho al piloto de Alpine, quien cree que la FIA debía sancionar a Charles Leclerc (Ferrari).

"Leclerc se movió tres veces en la recta defendiéndose de Hamilton, yo una en Canadá y me recargaron cinco segundos. Después de verlo, van a ser cinco, si no lo castigan sería de película. Así que supongo que es cuarta posición hoy", estimó Alonso tras la accidentada carrera disputada en Silverstone.

"Hoy ha sido la mejor carrera de todo el año en cuanto a competitividad, pero entiendo que los comisarios deportivos no fueron justo", agregó el piloto español, tras reiterar el pedido de "sanción para Leclerc".