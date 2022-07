Rafaela Emprende Digital presente en la Agenda CTI

En el marco de la Agenda de “La Ciencia, la Tecnología y la Innovación” (Agenda CTI), la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela, visitó la Escuela de Enseñanza Media Nº 429 “Mario R. Vecchioli”, la E.E.T.P Nº 654 “Dr. Nicolás Avellaneda” y la E.E.T.P Nº 460 "Guillermo Lehmann" para presentar y dialogar sobre el programa Rafaela Emprende Digital.

Cabe resaltar que este delivery de ciencia fue positivo para las y los alumnos y para las emprendedoras que tuvieron a cargo las charlas. Se compartió de un cálido espacio de aprendizaje, intercambio y motivación.

Se debe destacar que Rafaela Emprende Digital es un espacio de aprendizaje, asesoramiento e intercambio destinado a emprendimientos locales, con ideas de negocio o proyectos que estén buscando transformarlo en una oportunidad de negocio sostenible y estén vinculados a temáticas como: sistemas informáticos, domótica, robótica, desarrollo de Apps, videojuegos, entretenimiento digital, educación digital, sistemas online.



LAS VISITAS

Al respecto, Paula Alexandroff, coordinadora de Rafaela Emprende, contó: “En las últimas semanas estuvimos visitando distintas escuelas de la ciudad. Ellas solicitaron, a través de la Secretaría de Educación, una charla que propusimos en el marco de la Agenda CTI 2022. Allí contamos de que se trata el programa Rafaela Emprende Digital, los objetivos, su marcha y los logros que hemos alcanzado”. “Les transmitimos a las y los estudiantes un poco de la energía que tiene el programa y su espíritu emprendedor. A su vez, compartimos las experiencias de emprendedoras que pasaron por el programa y su visión”; agregó.



LA EXPERIENCIA DE

COMPARTIR EMPRENDIMIENTOS

Seguidamente, Paola Toriano, emprendedora de LUPA, contó: “Las y los alumnos recibieron a los emprendimientos de manera respetuosa y ordenada. Además, los profesores actuaron de nexo entre las partes ya que había estudiantes que tenían emprendimientos -digitales y no digitales- en marcha o ideas, y no se animaban a contarlo”. “Desde LUPA hicimos hincapié en que si tienen un sueño, hagan uso de las herramientas y alternativas que tenemos al alcance de la mano y que la Municipalidad nos ofrece para cumplirlo. Cuando estás convencido y crees en tu propuesta, las puertas se abren, los vínculos se generan y aparecen las personas adecuadas que te ayudan a lograrlo”; agregó.

Por su parte, Brenda Alcaraz, emprendedora de Minas de Negocios, sumó: “Fue increíble. Los chicos se mostraron muy atentos a nuestras experiencias narradas como emprendedoras digitales. Fue muy emocionante compartirles nuestra visión de negocio y aprendizajes. Sin duda fue una hermosa manera de impactar en las generaciones futuras. Surgieron dudas, pudimos responder preguntas y también sugerirles buenas prácticas para aquellos que ya tienen una idea o emprendimiento en mente”.

Por último, María Orfilia Schleppi, emprendedora de ArreglApp, expresó: “Es un placer comentar el camino que corremos. Ojalá genere nuevas ideas y emprendimientos ya que teniendo en cuenta que están pronto a recibirse, puede llegar a ser una forma de alentarlos a ser emprendedores en un futuro”. “Los alumnos fueron respetuosos y realizaron preguntas interesantes sobre ArreglApp y también sobre cómo emprender, por ejemplo: “¿Cómo empiezo si tengo una idea?”, “¿Dónde puedo contactarme?”. Como emprendedora me generó satisfacción que un grupo de alumnos comenten que tiene una idea y que están entusiasmados en llevarla a cabo”; concluyó.