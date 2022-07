La nueva guardia pediátrica atendió más de 300 consultas en su primer fin de semana

El edificio del Nuevo Hospital Regional ubicado en Pte Frondizi y 25 de Mayo concentra desde la semana pasada la única internación y guardia pediátrica de alta complejidad de Rafaela. Con el mejor equipamiento tecnológico y un plantel reforzado de profesionales, el servicio de urgencias para niños menores de 14 años está preparado para hacer frente a la estación del año de más demanda.

Al respecto, Diario La Opinión consultó al Dr Emilio Scarinci, director del hospital Dr Jaime Ferré. “A partir del jueves que empezó a funcionar la guardia pediátrica sí se notó un aumento en la demanda. Es habitual que en esta época del año crezcan las consultas, pero ahora justo se da la situación particular que al ser la única pediátrica de la ciudad, eso hizo que se duplicara la concurrencia de pacientes por estos días”, comenzó detallando Scarinci.Y precisó: “hay horarios pico, hay momentos del día donde habitualmente hay mayor demanda, pero se viene trabajando desde hace ya varios meses en reforzar el plantel de profesionales para la guardia y poder así dar respuestas”.

En relación al tipo de patologías que se han atendido en estos últimos días, el funcionario comentó: “esta época del año es donde mayor demanda de consultas hay, sobre todo pediátricas y la mayoría tienen que ver con cuadros respiratorios, además de la diversidad habitual de patologías, hoy lo respiratorio constituye el motivo de consulta más frecuente”. Por otra parte, en cuanto al funcionamiento de la guardia, su organización, Scarinci aclaró que “no es por turno. Lo que se hace cuando se recibe al paciente en los servicios de urgencia es evaluar el motivo de consulta y luego se establece la prioridad de atención en base al cuadro clínico y la urgencia de la patología por la cual consulta. Eso hace que se prioricen aquellos cuadros que requieren una pronta atención”.

Además, el director del hospital respondió algunas inquietudes y nos explicó algunas cuestiones de interés, especialmente para quienes son padres de niños y pueden llegar a necesitar del servicio:



-¿El fin de semana se congestionó mucho?

-Sí, habitualmente es así. Habitualmente los fines de semana arrancan las consultas. Al no haber consultas programadas con los pediatras de cabecera, eso hace que normalmente aumente la demanda el fin de semana. Eso hizo que este fin de semana, se atendieran un promedio de 150 niños por día.

-Hoy hay una única guardia pediátrica en la ciudad que funciona en un efector público. ¿Qué le diría a aquellos que pagan una pre paga o habitualmente acuden a centros privados de salud, ya que no tienen otra opción y están algo desconcertados?

-Nuestra obligación es garantizar el acceso a la salud para toda la población, tengan o no cobertura. Nosotros no distinguimos el nivel de cobertura de los pacientes. No obstante, hoy la población tiene que saber que en Rafaela todas las personas con o sin cobertura tienen acceso a una guardia de alta complejidad, que no sólo se desarrolla en un edificio nuevo, sino que el equipamiento con el que cuenta esa guardia es de alta complejidad. Es una guardia muy moderna, tecnológicamente equipada y esa es una ventaja para todos, independientemente de la cobertura con la que se cuente. Se atiende en el hospital a pacientes con o sin cobertura, y a todos de la misma forma.

-Quien tiene cobertura, ya sea pre paga u obra social, ¿es importante que lo declare al concurrir?

-Sí, por supuesto. A quien tiene cobertura se le toma los datos para hacer posteriormente la facturación correspondiente a su obra social.

-¿Con cuántos médicos cuenta cada turno de la guardia?

- En total son 60 personas. En el transcurso de cada guardia va variando según el horario del día la cantidad de médicos, y eso se ajusta un poco a la demanda. Hay momentos del día donde se refuerzan los planteles que coinciden con esos momentos muy concurridos. Para hacer más dinámica la atención, se refuerza en ciertos momentos. En promedio son unos dos médicos diarios por guardia.

-¿Alguna recomendación a la población a tener en cuenta a la hora de concurrir al servicio de guardia pediátrica?

-La gente tiene que saber que es un servicio de urgencia, que se prioriza la atención de patologías más complejas. Y que aquellas consultas de demanda espontánea que podrían resolverse de otra forma, son atendidas de igual manera, pero en ese caso suele haber algo más de demora, precisamente porque se prioriza la atención de los niños más complicados. Es decir, la atención no es por orden de llegada, sino por prioridad según gravedad del caso. Pero todos son atendidos, las puertas del hospital están abiertas a toda la comunidad.