CAI y Unión entre los 12 mejores

El domingo se disputó la tercera fase del Federativo U18 masculino de clubes organizado por la Federación Santafesina de Básquetbol, en que compitieron los 21 mejores elencos que pudieron atravesar con éxito las dos etapas anteriores. Clasificaron a la nueva etapa los 12 mejores (los 7 primeros y los 5 mejores segundos). Pasaron como primeros: Unión de Sunchales, Colón de San Justo, Independiente de Rafaela, Unión de Santa Fe, Colón de Santa Fe, Sport Cañadense y Olimpia de Venado Tuerto.Y como mejores segundos: Sanjustino, Central de Ceres, Atenas de Venado Tuerto, Santa Paula de Gálvez y Atalaya de Rosario. De tal modo, en esta etapa quedó eliminado Atlético de Rafaela, que era otro de los representantes de la ARB en esta competencia.

Los resultados de los grupos a continuación:

Zona 1, en Santa Rosa de Santa Fe, Santa Rosa 66 vs. Almagro de Esperanza 6; Almagro de Esperanza 42 vs. Unión de Sunchales 55 y Unión de Sunchales 67 vs. Santa Rosa 48.

Tabla: Unión de Sunchales 4, Almagro 3, Santa Rosa 2.

Zona 2, en Sanjustino, Sanjustino 68 vs. Colón de San Justo 59; Colón de San Justo 92 vs. Atlético Rafaela 65 y Atlético Rafaela 67 vs. Sanjustino 64.

Tabla: Colón 3, Sanjustino 3, Atlético Rafaela 3.

Zona 3, en Independiente de Rafaela: Independiente de Rafaela 58 vs. Banco Provincial de Santa Fe 56; Banco Provincial 71 vs. Central de Ceres 72 y Central de Ceres 53 vs. Independiente de Rafaela 58.

Tabla: Independiente 4, Central de Ceres 3, Banco 2.