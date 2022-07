Rivales para Sportivo y Atlético María Juana

A falta de dos series por resolverse, la segunda etapa de la Copa Santa Fe de fútbol masculino ya tiene la mayoría de los cruces definidos. El rival de Sportivo Norte será Atlético Tostado, que eliminó a Libertad de Villa Trinidad con global 4-1, en tanto que en esta instancia ingresará a Atlético María Juana para medirse con Belgrano de la Liga Galvense.

Estos serán los cruces que se llevarán adelante entre los fines de semana del 15 al 17 y del 22 al 24 de julio: Huracán FC vs Atlético Tiro de Reconquista; Romang FC vs Ferrocarril Santa Fe Vera; Atlético Tostado vs Sportivo Norte; La Salle vs El Quillá; San Martín de Progreso vs Juventud Unida de Humboldt; Polideportivo Llambi Campbell vs Huracán La Criolla; Atlético Belgrano vs Atlético María Juana; Juventud Unida de Santa Isabel vs Studebaker; Independiente de Chañar Ladeado vs Atlético Pujato o Huracán de Chabás; Riberas del Paraná vs Oriental; Olimpia de Santa Teresa vs Argentino de Firmat o Sportivo Bombal; Cremería de Carcarañá vs Almafuerte; PSM vs Villa Cassini; Unión Sociedad Italiana de Álvarez vs Unión de Totoras y San Martín de Las Escobas vs Defensores de Centeno.