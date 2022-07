Murió la exmodelo Liliana Caldini

A los 70 años, murió la ex modelo y actriz Liliana Caldini. Nacida el 26 de agosto de 1951, saltó a la fama en la década de los 70 con un comercial de los cigarrillos Chesterfield musicalizado por Tiritando, de Donald, y se convirtió en una cara recurrente en el ámbito publicitario, mientras que en la pantalla grande, trabajó en El extraño de pelo largo (1970).

En el plano sentimental, Caldini formó junto a Jorge "Cacho" Fontana una de las parejas más populares de la Argentina. Estuvieron 12 años juntos y tuvieron a las gemelas Antonella y Lumila, quien le dieron a sus nietos Lucas y Joaquín, a quienes definía como "lo mejor que le pasó en la vida".

En agosto pasado, en diálogo con la revista Hola, Liliana habló de la relación que la unía al legendario presentador: "La verdad es que pasaron muchísimos años desde que nos separamos, pero fuimos y somos buenos amigos. Tal vez si no hubiéramos tenido a las chicas, el contacto se habría cortado, pero al tener dos hijas juntos, siempre nos mantuvimos comunicados. Y después con los dos nietos ni te digo. Además, como Lumila vive afuera y Antonella trabaja mucho, a veces yo asumo algunos roles para estar cerca de él si necesita algo".

Alejada de los medios hace varios años, la ex modelo disfrutaba de bailar, meditar y pasar tiempo con su familia y amigos, pero también soñaba con volver a trabajar en la televisión.

Todavía la sorprendía el reconocimiento y las muestras de cariño de la gente por la calle, que nunca la olvidó. Y a los 70 años, se mostraba muy segura de su imagen. "No necesito cirugías, a mi me rejuvenecieron mis nietos", decía la mujer de belleza inigualable. Todavía se desconocen las causas de su deceso.



Algunos mensajes de sus compañeros

Su colega Adriana Brodsky, quien compartió muchos momentos especiales con Caldini, también le dedicó un emotivo tuit: “Los más lindos y hermosos recuerdos tuyos querida #LilianaCaldini. Mis condolencias a sus hijas, familiares y amigos #QEPD”.

La Asociación Argentina de Actores también publicó un mensaje para homenajear a la querida actriz: “Lamentamos el fallecimiento de la modelo y actriz Liliana Caldini. Fue una de las figuras más populares de la publicidad en los años ´70. Trabajó en televisión, cine, teatro y radio. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, abrazándolos en este duro momento”.

El conductor Juan Alberto Mateyko posteó en su cuenta oficial de Instagram una fotografía junto a Cacho y Liliana. “Con profundo dolor recibo una muy triste noticia. Murió #lilianacaldini .Condolencias a @fontana_anto @lumifontana #jorgecachofontana .#dolor #tristeza”, se lamentó el presentador televisivo y radial.

Mario Massaccesi recordó su legado con la publicación de una portada que hizo la ex de Fontana mientras trabajaba en el modelaje. “Murió Liliana Caldini. Una de las modelos más famosas en los ‘70. Aquí cuando sus #mellizas Ludmila y Antonella cumplieron un año. Revista #lasemana 133 del 16 de mayo de 1979″, señaló el periodista.

La periodista Marcela Coronel compartió con sus seguidores de Twitter una foto con Caldini y expresó: “¡Hermosa Liliana Caldini! QEPD. No puedo creerlo, siempre tan vital! Abrazo inmenso a sus mellizas @AntoFontanaok, ludmila y a @fontanacacho”.

Por su parte, Sergio Company manifestó: “Que tristeza, QEPD Liliana Caldini, y que su buena energía brille en el universo”.