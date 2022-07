La flamante ministra de Economía vivió en Rafaela

Silvina Batakis vivió en Rafaela. ¿Qué? La nueva ministra de Economía de la Nación, que reemplazará desde hoy a Martín Guzmán, nació en 1968 en Río Grande pero también vivió en Río Gallegos, Rafaela, Taco Pozo (Chaco) y La Plata, donde se recibió de Licenciada en Economía es la bio resumida que circuló anoche cerca de las 22 horas cuando su nombre cerró mil y una especulaciones en torno a la cartera más caliente del gobierno nacional.

¿Y qué hizo en Rafaela? ¿Cuándo vivió? Referentes institucionales y profesionales creen recordar que la flamante integrante del gabinete nacional brindó una charla en 2007 en esta ciudad con el título “Argentina 2008, Perspectivas Económicas Locales en un Contexto Internacional Volátil”, en el marco de un Seminario Empresarial Interno. Pero no hubo más apuntes sobre si Batakis asistió a una escuela primaria o secundaria de Rafaela entre los años 70 u 80.

Ya en 1987, la "griega" Batakis comenzó sus estudios en la Universidad Nacional de La Plata y esa historia es la que concentró mayor atención mediática. Por su paso en esta ciudad poco y nada se conoce más allá de la mención. Tema pendiente.

Las repercusiones de su elección para hacerse cargo del Ministerio de Economía comenzaron anoche en la provincia de Santa Fe. El diputado nacional, Federico Angelini, hizo referencia al escenario convulsionado al que llega la funcionaria al señalar en su cuenta de Twitter: "Estamos atravesando una profunda crisis política, que se hizo más visible con la renuncia de Martín Guzmán. La economía está a la deriva, sin un plan y con una inflación fuera de control".

Después, Angelini -que además es vicepresidente 1° del PRO a nivel nacional- expresó que "en el corto plazo, Batakis tendrá que tener la capacidad de generar cierto nivel de confianza en la sociedad y para eso tiene que presentar un programa económico, algo en lo que este gobierno no parece creer".

Finalmente, el legislador opositor consideró que "los tiempos apremian, la crisis se profundiza, si no se toman medidas de cambios estructurales, el fracaso será catastrófico para los argentinos".

Por su parte, la senadora nacional santafesina, Carolina Losada, también aprovechó la plataforma de Twitter para dejar sus impresiones de este agitado fin de semana a partir de la sorpresiva salida de Guzmán. "¿Hace cuantas horas el presidente nos hablaba de “crisis de crecimiento”? Más allá de q cuando lo dijo todos nos miramos y no podíamos creer lo que escuchábamos… La velocidad de los errores no forzados de este Gob Kirchnerista (cuyas consecuencias padecemos todos) supera todo…", publicó anoche.

Más temprano, Losada había sostenido que "los argentinos angustiados por la situación caótica, y ella desde el trono relajada, muda, esperando…" en una crítica alusión a la vicepresidenta, Cristina Kirchner. "Lo único q le va a dar resultado al presidente en este momento es llamar a la vice y preguntarle a quien poner de ministro. Triste y real", anticipaba el domingo a la tarde sobre lo que podía suceder -y finalmente pasó- a la nochecita.

El diputado nacional por Santa Fe, el radical Juan Martín, fue otro de los que planteó su mirada sobre la crisis del gobierno nacional y del país. "La renuncia de Guzmán no hace más que sumar mayor incertidumbre a una delicada situación económica y social en el país. Los argentinos estamos siendo una vez más rehenes de una interna descarnada y profundamente irresponsable del oficialismo" describió el legislador.

Más adelante, Martín hizo su reclamo a la coalición de gobierno. "El @FrenteDeTodos debe más que nunca poner un poco de cordura, asumir el rol que le confirió la ciudadana y concentrarse en gobernar. No hay margen para seguir tirando de la cuerda", sostuvo.