Martín, la verdad es que no te vamos a extrañar

Renunció el ministro de Economía, Martín Guzmán. Lo hace irresponsablemente, un día sábado, arruinándonos el fin de semana y dejando a la Argentina en vilo y a la espera de un sucesor. De esta forma le sumamos ahora, a los innumerables problemas económicos del país, la falta de conducción económica.

Pero no vamos a extrañar a este ahora ex ministro. Dejó el riesgo país en valor récord, inflación superior al 70% y acelerando, una deuda en pesos inconmensurable, tarifas atrasadas, faltante de gasoil, precios controlados, mercados paralelos, importaciones suspendidas, algunas exportaciones prohibidas y otras con retenciones. Durante su gestión, el dólar paralelo pasó de $75 a $250, una suba del 233%, dejó al BCRA prácticamente sin reservas en divisas y al Tesoro sin crédito en el mercado local de pesos, que se encuentra saturado. Deja una situación económica peor que la que recibió.

A Rey muerto, Rey puesto. Y acá aparece el juego de nombres a danzar para la vacancia y la incógnita es si triunfaran los que están más cerca del fin de la moderación, pedido por un sector de La Cámpora, según dichos de Andrés Larroque o un giro hacia la ortodoxia para acomodar las cuentas públicas y ordenar nuestra desaguisada macro. En este último punto nos ilusiona la reunión con la vicepresidenta que tuvieron días atrás Carlos Melconian, que tuvo una importante duración, tres horas, y se analizaron distintos escenarios posibles, y después con Martín Redrado, otro economista más cercano a las ideas del mercado. Esto nos hace pensar qué hay todavía un atisbo de esperanza de que se podría intentar, más allá de lo discursivo, un camino hacia la ortodoxia económica que devuelva los resultados que tiene en todos los países del mundo donde se aplica, en lugar de profundizar un modelo hacia un socialismo que fracasa en cada lugar donde se aplica.

Si el ministro reemplazante se anunciaba este domingo por la noche después de reuniones frenéticas en Olivos, esperamos tener un lunes calmo, a la espera de nuevas medidas, aunque es probable que algunos actores aprovechen para generar alguna corrida. Juega a nuestro favor que los mercados internacionales no operan el día lunes, por ser feriado en Estados Unidos por el Día de la Independencia.

Nuestro consejo es que no se sumen a ninguna acción financiera precipitada si no están seguros del movimiento a realizar, ya que rumores e intento de corridas no faltarán las próximas horas.

Ahora asumirá Silvina Batakis. Por ahora todo es incertidumbre.



