La Liga celebró sus 100 años

La Liga Rafaelina de Fútbol cumplió, el pasado 1 de julio, sus primeros 100 años de vida. En el mediodía de ayer tuvo su gran festejo con el almuerzo desarrollado en el estadio cubierto de Atlético de Rafaela, el Lucio Casarín.

Del mismo tuvo participación toda la ‘familia’ del fútbol de Rafaela y la región, los dirigentes liguistas, encabezados por Fabián Zbrun, presidente de la LRF, Carlos Lanzaro, titular de la Federación Santafesina de Fútbol, quienes fueron acompañados por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, el intendente de Rafaela, Luis Castellano, el senador provincial Alcides Calvo. Más otros funcionarios municipales y referentes del departamento Castellanos.

Omar Perotti manifestó “la alegría de poder compartir estos primeros 100 años de nuestra Liga Rafaelina de Fútbol” y se permitió agradecer “por todo lo que hacen todos los días, a cada integrante de la comisión directiva y los que han sido parte, y a todos los que son parte de cada uno de los clubes de la región”.

“Nosotros podemos acompañar desde el gobierno, desde nuestra área de Deportes, las distintas necesidades de los clubes, podemos hacer algún aporte económico, pero hay algo que no tiene precio y es la tarea de cada uno de los hombres y mujeres que conforman cada una de nuestras instituciones deportivas, eso no tiene precio”, señaló el mandatario provincial.

Para Perotti “el tiempo que cada uno de ustedes le dedica en su ciudad, en su pueblo, en su club, a formar de la mejor manera a cada uno de sus deportistas, es un agradecimiento merecido el que la provincia les hace. Por eso estamos a la par, porque creemos en el deporte, pero creemos y valoramos enormemente la tarea del dirigente deportivo que deja de lado sus cosas, su tiempo, el tiempo que tiene para compartir con sus amigos, con su familia, y lo vuelca a una institución, se lo vuelca a una comunidad”, añadió.

“Eso es lo que permite tener clubes, tener una Liga, y eso es lo que ha permitido que esta Liga llegue a sus primeros 100 años con todos los logros”, subrayó Perotti.

Por su parte, el presidente de la Liga Rafaelina de Fútbol, Fabián Zbrun, señaló que “se trata de un momento que quedará en la historia de nuestra ciudad y de todo nuestro fútbol. Estos cien años de grandes historias y personas que pasaron por aquí, nos convocan para no sólo para celebrar sino además afirmar al fútbol como un espacio de convivencia, de respeto, de contención, de formación personal y social, un espacio en el que compartimos valores y aprendemos de cada uno de nosotros”.

“Son 100 años avanzando en la construcción de un trabajo comprometido, visible y de grandes luchas, algunas conquistas y otras con la esperanza de que algún día se lograrán. Por eso quiero expresar mis felicitaciones a quienes hacen a la Liga Rafaelina de Fútbol, desde los dirigentes y empleados de cada club, pasando por cada hincha, por cada jugador, árbitro y por supuesto cada uno de los que hoy están presentes”, agregó Zbrun.

Mientras que el intendente de Rafaela, Luis Castellano, destacó lo importante de “celebrar los 100 años de la Liga Rafaelina de Fútbol en el momento en el que estamos como ciudad, cumpliendo 141 años, es celebrar el acompañamiento que el fútbol ha tenido en el crecimiento y desarrollo de la ciudad”. Y aseguró “no tener dudas que sin el fútbol y sin los clubes de fútbol, Rafaela y la región no serían lo que son hoy. La Liga ha acompañado, ha contenido, y ha llevado un proceso maravilloso durante estos 100 años para ser una de las ligas más fuertes y más prestigiosas de la provincia de Santa Fe”.

“Eso se lo debemos a toda esa historia de dirigentes, a tantos rafaelinos que acompañaron, y que con sus comisiones directivas contuvieron y llevaron maleante estos 100 años de la Liga” concluyó el intendente rafaelino.