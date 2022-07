River no pudo frente a Huracán

River tuvo una nueva noche olvidable con su equipo alternativo y cayó como visitante frente a Huracán por 3 a 2 en un atractivo encuentro que disputaron en el estadio Tomás A. Ducó en el marco de la sexta fecha de la Liga Profesional. Jonathan Galván, a los 37 minutos del primer tiempo, y Franco Cristaldo -con un doblete, el último de penal-, a los 18 y 28 del segundo tiempo, le dieron el triunfo al equipo local. Mientras que Leandro González Pirez, a los 24 del complemento, y Julián Álvarez, a los 47, marcaron el descuento para la visita. El defensor de River Jonathan Maidana fue expulsado, a los 29 minutos del primer tiempo -vía VAR-, por juego brusco.



NO PUDO RACING

Racing empató 1 a 1, en su visita a Sarmiento de Junín. Jonathan Torres, de tiro penal, puso en ventaja a Sarmiento sobre los 45 minutos del primer tiempo, mientras que Enzo Copetti anotó el empate a los 28 del segundo período.

Por su parte, San Lorenzo perdió por 2 a 1 con Barracas Central en el estadio Islas Malvinas de All Boys y dejó escapar el invicto que sostenía en el torneo de la Liga Profesional. Con dos jugadas aisladas, el Guapo se puso en ventaja de la mano de Bruno Sepúlveda y Neri Bandiera a los 14 y 39 minutos, respectivamente.

Antes del segundo, a los 37, San Lorenzo había llegado al empate con un tanto de Adam Bareiro, quien protagonizó la polémica de la etapa inicial al ser derribado en el área en una situación de peligro, pero tanto el árbitro Jorge Baliño como el VAR ignoraron la infracción.

Este lunes se jugarán los siguientes partidos: 17 horas Arsenal vs. Estudiantes; 19 Newell's vs. Patronato y Aldosivi vs. Rosario Central; 21.30 Independiente vs. Platense.