"Yo avisé que era un incompetente"

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El diputado nacional Javier Milei, de La Libertad Avanza, remarcó que el ministro de Economía saliente, Martín Guzmán, es "un incompetente que no estaba apto para el cargo", al tiempo que indicó que "era un cómplice de la casta política que nos empobrece día a día".

"Que pase el que sigue", indicó luego el economista en un mensaje que subió a su cuenta de Twitter.

"Yo les avisé desde el primer momento que Guzmán era un incompetente y que no era apto para el cargo. Me han dicho de todo... Un clásico argento... Que pase el que sigue", remarcó.

Apenas se conoció el sábado la dimisión del exministro, Milei escribió en esa red social: "Mientras AF alardea por el crecimiento Guzmán renuncia, donde la gente está muy mal por la inflación y la falta de oportunidades que derivan en mayor pobreza. Quiero decirles que existe la salida pero requiere de pericia, reputación y coraje para implementarlo. Podemos hacerlo".

Ese mensaje fue en referencia a las últimas declaraciones del presidente Alberto Fernández, en las que había asegurado que "el problema de la Argentina es que está creciendo mucho".

De este modo, el diputado nacional por La Libertad Avanza se sumó a las críticas al gobierno y aseguró que Guzmán dio el portazo en una situación crítica del país.

"Lo hace en el medio de una situación donde que la inflación crece de manera descontrolada, hay falta de oportunidades, y aumentan los pobres y los indigentes. La solución requiere de muchísimo coraje para implementar las políticas que hace falta para salir", precisó.