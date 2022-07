Lo que se le viene a la Crema

Atlético de Rafaela igualó anoche 1-1 con San Martín de Tucumán en uno de los juegos que le dieron continuidad a la fecha 22 de la Primera Nacional. Si bien el equipo que conduce Ezequiel Medrán sigue sin ganar, ya hace doce juegos, la imagen dejada ante el ‘Ciruja’, uno de los protagonistas que tiene el torneo, fue positiva, alentadora para el porvenir.

Es por ello que el público, que se acercó en buen número al Monumental, despidió al equipo con aplausos.

Lo que viene para la ‘Crema’ será visitar a Defensores de Belgrano. Dicho juego, por la fecha 23, se disputará el próximo lunes 11 de julio a las 17.35 hs y se podrá ver por la pantalla de TyC Sports.

Para dicho juego Medrán ya podrá contar con el arquero Julio Salvá, quien fuera expulsado ante Tristán Suárez y ayer cumplió con la sanción (1 fecha). El que no podrá estar es Facundo Soloa, quien llegó a las cinco amarillas y se perderá un encuentro.

Tras la visita al ‘Dragón’ el conjunto albiceleste volverá a Alberdi para recibir a Brown de Adrogué.



El fixture completo que le resta a Atlético de Rafaela:

Fecha 23 vs Defensores de Belgrano (V)

Fecha 24 vs Brown de Adrogué (L)

Fecha 25 vs Chacarita (V)

Fecha 26 vs Guillermo Brown (L)

Fecha 27 vs Libre

Fecha 28 vs Santamarina de Tandil (V)

Fecha 29 vs Estudiantes Buenos Aires (L)

Fecha 30 vs Atlanta (V)

Fecha 31 vs San Martín San Juan (L)

Fecha 32 vs Chaco For Ever (V)

Fecha 33 vs San Telmo (L)

Fecha 34 vs Gimnasia Mendoza (V)

Fecha 35 vs All Boys (L)

Fecha 36 vs Güemes Santiago del Estero (V)

Fecha 37 vs Deportivo Riestra (L)