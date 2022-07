Las carpetas que se analizan en 9 de Julio

Dentro de 9 de Julio se viene manejando con mucho hermetismo la búsqueda del entrenador que reemplace a Pablo Bonaveri, con quien la dirigencia culminó el vínculo hace un par de semanas.

El parate que hubo por los festejos del centenario de la Liga Rafaelina jugó a favor, en cuanto al tiempo de análisis, para la dirigencia, que sabe que debe achicar al máximo el margen de error porque se acerca la fecha para el Regional Amateur, el principal objetivo futbolístico de la institución.

Por el momento el trabajo del grupo a cargo del presidente Hugo Morel se ha enfocado en estudiar las distintas propuestas de técnicos que llegaron hasta las oficinas de calle Ayacucho. Como suele suceder en estos casos, hay de todo. Mucha experiencia, o muy poca, más recorrido o menos en la función. No obstante, no quiere decir que el elegido sea necesariamente entre quienes presentaron carpetas con proyectos de trabajo. Se sabe que hay entrenadores que no están trabajando y podrían encajar dentro de lo que aspira contar 9 de Julio como DT.



LOS NOMBRES

Dentro de la información a lo que pudo acceder La Opinión, algunos de los que están siendo estudiados ya estuvieron cerca de dirigir a 9 de Julio con anterioridad. Fundamentalmente uno: Gerardo Acuña.

El "Toro", que había sido contactado hace unos años cuando dirigía en Morteros, luego tuvo una interesante oportunidad al dirigir a Estudiantes de Río Cuarto en la Primera Nacional. Lo hizo durante casi 10 meses, hasta septiembre del año pasado.

Otro nombre que tiene cierta fuerza en este análisis que realiza la dirigencia es el de Marcelino Galoppo. El padre de Giuliano, el muy buen jugador de Banfield, se ha destacado fundamentalmente en el fútbol amateur trabajando con juveniles (lo hizo en Atlético y Unión de Santa Fe, entre otros clubes), pero ahora estaría interesado en trabajar con primeros equipos.

No faltan nombres relacionados con el pasado en el Club como jugadores. En tal sentido se mencionó que hay carpetas de Cristian Manelli, actualmente técnico de Argentino de Vila, y de Néstor "Ruso" Bonetti., que dirigió varios equipos en la Liga Esperancina.

Aunque desde la dirigencia lo han negado, el rumor sobre que Carlos Trullet es del gusto de al menos parte de la Comisión Directiva se mantiene. Lógicamente, en este caso no se trata de una carpeta, porque Trullet no necesita presentarla para ser un posible candidato.