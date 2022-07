Llaver, de principio a fin

El mendocino Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze) impuso un ritmo demoledor y ganó sin atenuantes la final del TC 2000, que se llevó a cabo en el autódromo Oscar Cabalén, de Alta Gracia, en el marco de la sexta fecha del calendario. Luego de 27 vueltas al circuito, el piloto cuyano acumuló un tiempo total de 42m. 41s. 206/1000 para aventajar por 3s. 635/1000 al juvenil pinamarense Jorge Barrio (Toyota) y por 5s. 145/1000 al tandilense Leonel Pernía (Renault), quienes completaron el podio.

"Claramente hoy tenía el mejor auto, pero es difícil estar en la punta, porque varías veces me encontré tierra y también pasto. Es complejo ir adelante porque no tenés referencias, lo que lo hace complicado" explicó Llaver ante los micrófonos de la trasmisión de 'Carburando', una vez concluida la carrera.

El chubutense Ignacio Montenegro (Renault) terminó cuarto, a 5s. 769/1000, mientras que el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) arribó quinto, pero luego fue excluido por no llegar al lastre de 60 kilos por apenas 250 gramos. Ese lugar fue entonces para Julián Santero, el sexto para Matías Milla, séptimo Eugenio Provens, octavo Fabián Yannantuoni, noveno B. Barrios y décimo Reilly.

De este modo, Llaver quedó en lo más alto del campeonato con 152 puntos; seguido por Pernía, con 144; mientras que Canapino reúne 132.

En el TC2000 Series, en tanto, la victoria correspondió al quilmeño Tomás Fineschi (Peugeot 408), seguido por el cordobés Isidoro Vezzaro (Toyota Corolla) y por el paraguayo Miguel García (Citroën C4), respectivamente. El chubutense Ignacio Montenegro (Renault), que finalizó sexto, recuperó la punta del torneo, con 131 puntos; siendo escoltado por el cordobés Facundo Marques (Renault), con 127.

La próxima doble fecha, la séptima del calendario, se llevará a cabo el domingo 24 del corriente en el autódromo de Rafaela.