El FTR22 anuncia una agenda de Actividades Especiales y Seminarios

Como en cada edición, el Festival de Teatro de Rafaela, organizado por la Municipalidad de Rafaela con la cogestión del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y del Instituto Nacional del Teatro, ofrece, además de las obras de su programación, una variada agenda de Actividades Especiales. En esta oportunidad se abrirán al público general tres actividades, todas ellas con entrada gratuita: “Lectura y desmontaje de obra de ‘La Sapo’ , “Presentación de Editorial Uaifai” y las tradicionales Rondas de Devoluciones. Además, completan la agenda de Actividades Especiales del FTR22 tres Seminarios a cargo de reconocidos hacedores de las artes escénicas y recomendadores culturales: “El arte del agite” (a cargo de Florencia D’Antonio y Victoria Casaurang), “Partituras” (dictado por Lorena Vega) y “Gimnasio actoral” (a cargo del director Ale Gigena).

Estas instancias de formación se realizan gracias a la colaboración de la Universidad Nacional de Rafaela y buscan fomentar el crecimiento y la profesionalización de las producciones escénicas rafaelinas.

Se recuerda que los seminarios son con cupo limitado, por lo que quienes quieran participar deberán inscribirse vía mail al correo: [email protected]



Seminario “El arte del agite”

Tendrá lugar el lunes 11 y martes 12 de julio, de 13:30 a 15:30 en el Espacio Cultural SEOM, sito en Lavalle 1021 y requiere inscripción previa.

Estará a cargo de Florencia D’Antonio y Victoria Casaurang y destinado a personas jóvenes y adultas con interés en la difusión cultural.

Este espacio busca retomar la experiencia de espectadores como punto de partida para generar contenido original. El objetivo del seminario es la formación de recomendadores culturales. Se abordarán cuestiones como qué es un espectador, cómo ser activo y trabajar el punto de vista durante y luego de la experiencia estética. También se conversará sobre cómo expresar la mirada propia, ordenando los pensamientos y percepciones, seleccionando lo relevante y comunicable, pensando en un otro que recibe el contenido.



Sobre Florencia D’Antonio y Victoria Casaurang

Florencia es licenciada y profesora en Letras. Trabaja dando clases en el nivel secundario. Ha sido coordinadora de talleres en centros de rehabilitación, clínicas psiquiátricas y en la cárcel. Posee, además, experiencia en edición y corrección ya que trabaja actualmente para la editorial Prometeo. Es redactora en la revista especializada en artes escénicas Farsa Mag. Victoria es licenciada en Periodismo, Locutora Integral y maestranda en Crítica y Difusión de las Artes (UNA). Trabaja en el Canal de la Ciudad (Buenos Aires), en Radio Nacional, es corresponsal de cine para DirecTV Latinoamérica y redactora en la revista especializada en artes escénicas Farsa Mag, además de desarrollar de manera autogestiva distintos proyectos vinculados a la difusión cultural.



Seminario “Partituras”

Destinado a actrices, actores y bailarines, a cargo de la reconocida directora Lorena Vega, se realizará en el estudio de danzas Viviana Musso los días 12 y 13 de julio, de 13:30 a 16:00 y requiere inscripción previa.

La propuesta de este Seminario es generar en un lapso breve un material de autoría personal a través de la composición de circuitos/coreografías en el espacio estimuladas por ritmos, textos no teatrales y diversos estímulos. La técnica es la Improvisación. Dicho material será la plataforma para identificar un universo poético que permita construir situaciones o personajes.



Sobre Lorena Vega

Es actriz, directora, dramaturga y profesora. Reconocida por su pieza teatral “Imprenteros y hnos” donde aborda el trabajo documental acerca de los oficios y la familia. Está a cargo del Laboratorio Anfibio Performático en la Maestría en Periodismo Narrativo en la Escuela de Humanidades UNSAM. Desde 1999 hasta la actualidad dicta clases en grupos de actuación con el enfoque de laboratorio.



Seminario “Gimnasio actoral”

A cargo del director Ale Gigena, tendrá lugar en el estudio de danzas Viviana Musso el jueves 14 de julio, de 13:30 a 16:00 y requiere inscripción previa.

Destinado a actores, actrices y estudiantes de teatro, este seminario busca, a través de consignas de improvisación, entrenar la relación del actor con su propio cuerpo, su imaginario, su propia sensibilidad, con el fin de desplegar el potencial creativo que existe en cada uno.



Sobre Ale Gigena

Desde hace más de diez años coordina su propia escuela de formación: Gimnasio Actoral. Trabajó en la escuela de Formación Actoral de Nora Moseinco durante 7 años. Fue nominado por la Academia de cine Argentina como actor revelación por el largometraje "La Odisea De Los Giles", de Sebastián Borensztein. Los cuentos de Juan y el zorro, mención coproducciones. Cyrano, un poeta a contramano, mejor obra elegida por el público festival de Olavarría. La Kermes de Tumbuctú, mejor Obra de Circo Festival Infantil de Necochea. Pa ́Chancletas y Purretes, mejor obra elegida por el público, Festival de Olavarría.



Lectura y desmontaje de “La Sapo”

Con entrada libre y gratuita, el miércoles 13 de julio a las 18:00 en el Espacio Cultural SEOM, Ignacio Tamagno y Eva Bianco, intérpretes de “La Sapo”, llevarán adelante la lectura de este work in progress. Seguidamente, con coordinación de Luisina Valenti, se conversará el proceso creativo de esta puesta.

"La sapo" es un trabajo en proceso que cuenta con la co-producción del Festival Internacional Buenos Aires y el Festival Santiago Off de Chile, con los apoyos del Festival de Rafaela, el C.C. La Parisina y la Højskolen Mors de Dinamarca.



Sobre Ignacio Tamagno

Es actor, director y escritor de teatro. Resultó dos veces ganador de la Bienal Arte Joven Buenos Aires. Sus textos han sido galardonados por la Municipalidad de Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura y el Fondo Nacional de las Artes. Diplomado en Escritura Creativa por la UNTREF, acaba de cursar el Máster en Artes del Espectáculo Vivo de la Universidad de Sevilla (Beca AUIP). Junto a Silvina Gribaudo coordina la editorial Pasto Ediciones. Por más de diez años formó parte del grupo y la sala El Cuenco Teatro.



Presentación de la Editorial Uaifai

También con entrada libre y gratuita, y destinado a todo público, el viernes 15 de julio a las 10:00 en la Biblioteca Municipal Lermo Balbi tendrá lugar la presentación de la editorial teatral, autogestiva y digital “Uaifai”, a cargo de sus editores: Marcelo Allasino y Agostina Prato.

Editorial Uaifai es un proyecto digital que utiliza internet, nuevos soportes y medios actuales para publicar, difundir y comercializar publicaciones de textos teatrales. Esta surge a partir de la experiencia de TEATRO UAIFAI -plataforma creada en el inicio del confinamiento por la pandemia- para compartir obras escénicas en vivo online.



Sobre Marcelo Allasino

Es artista escénico y gestor cultural de la ciudad de Rafaela. Desde 1986 desarrolla una intensa actividad relacionada con las artes escénicas. En Rafaela impulsó diversos proyectos editoriales, como La Máscara entintA (suplemento cultural de Diario Castellanos), la Revista Masticá del Centro Cultural La Máscara, y el libro “25 años de Teatro Rafaelino”, entre otras iniciativas. Fue el director de la Editorial INTeatro y de la Revista Picadero, del Instituto Nacional del Teatro. Impulsó la traducción de diversas piezas teatrales a otros idiomas, y fue curador de proyectos compartidos con editoriales como Oberon Books de UK y Luca Sossella Editore de Italia.



Sobre Agostina Prato

Se formó en Rosario con diferentes docentes de teatro y cursó la Tecnicatura en Teatro con Itinerario en Dirección. Trabajó como actriz, performer y vestuarista en diferentes grupos independientes de esa ciudad y de Buenos Aires. Escribió y dirigió “Ofelia”, “Hamlet”, “Heterror” y “Aspiro a Hitchcock”, que tuvo su versión final y en streaming en TEATRO UAIFAI. Cursa la Licenciatura en Artes de la Escritura en la Universidad Nacional de las Artes.



Rondas de devoluciones

Completan las agenda de Actividades Especiales las Rondas de Devoluciones, que en esta oportunidad se llevarán adelante del martes 12 al domingo 17 de julio, de 11:00 a 13:00, en la Sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado, con entrada libre y gratuita. Estos encuentros son abiertos a todo público y cuentan con la participación de periodistas especializados/as de distintos medios del país.



RECORDATORIO

La boletería presencial vuelve a abrir sus puertas del jueves 7 al domingo 17 de julio de 14:00 a 17:00. Mientras que el canje para las entradas adquiridas vía web, continúa hasta el 17/07 de 08:00 a 20:00 en el Complejo Cultural del Viejo Mercado.