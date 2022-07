Bicho Gómez: "El circo es un lugar al que siempre quiero volver"

Es parte de su ADN. El Bicho Gómez pertenece a la cuarta generación de una familia circense y adoptó el oficio desde su niñez. Más tarde se consagró como humorista en teatro y televisión, pero nunca olvidó sus orígenes. Por eso, de cara a las vacaciones de invierno, presenta "El show del Bicho Gómez" por partida doble, en Terrazas de Mayo Shopping, San Miguel; y en la Colectora Panamericana, Kilómetro 50, Ramal Pilar. "Lo vivo con mucho entusiasmo y alegría, porque siempre me da placer volver al circo, que representa mis raíces. Es un lugar al que siempre quiero volver y del que nunca me fui. Es muy lindo volver al lugar físico y al contacto cara a cara con la gente", comenta en una charla íntima con Noticias Argentinas.

Y asegura que después de dos años complicados por la pandemia, grandes y chicos están dispuestos a pasar un buen momento en familia. "La gente está con ganas de salir, divertirse y pasarla bien. Siempre con las cuidados y los protocolos, eso es lo más importante. Estar con el barbijo durante todo el espectáculo pareciera que es suficiente y mientras tanto, nos cuidamos mucho para poder pasarla lindo", señala.



¿Con qué se va a encontrar el público que te vaya a ver?

Con un gran espectáculo circense, con acróbatas, bailarinas, malabaristas. Se van a asombrar muchísimo, el espectáculo busca ser alegre, con muchas risas, para que todos nos divirtamos y la pasemos bien. Es un espectáculo súper familiar, uno de los pocos que eligen los papás, porque los chicos suelen elegir qué personaje ver. El circo les da la posibilidad a los adultos de ir a ver un espectáculo que veían cuando eran chicos con sus papás... Es maravilloso ver la familia completa. Además, al tener precios populares permite que todos puedan venir.



Hacés mucho hincapié en la familia, ¿cómo lo vivís vos con tus hijos Rocío, Homero y Renata?

Volver al circo a mí me implica muchas cosas. Estar en mis raíces, en un ambiente familiar, porque el circo es de mi primo, pero además me da la posibilidad de llevar a mis hijos al lugar en el que nací y me crié. Yo elegí esta profesión desde chiquitito y me encanta compartir con ellos, los subo al escenario a jugar, divertirse, bailar.



Más allá del circo, seguís protagonizando Los 39 escalones junto a Andrea Rincón, Freddy Villarreal y Fabián Vena, ¿manejás un código de humor distinto para cada espectáculo?

Tengo un tipo de humor que me permite hacerlo para toda la familia, me voy adaptando al público... tengo esa suerte. Quizás a la noche puedo hacer chistes para gente más grande, que se divierte y se ríe mucho. La clave es encontrar el humor que necesita cada uno para cumplir con la consigna más importante: divertir al público.



Trabajaste mucho en televisión y te pudiste lucir en distintos formatos, ¿cómo ves la falta de programas humorísticos en los canales de aire?

Es medio raro, porque decimos que no hay espacio para el humor en la TV, pero cuando hay programas de este tipo, la gente no los mira. Me parece que la televisión está encontrando su lugar, porque ahora están las plataformas y la gente puede elegir ver lo que quieren a cualquier hora. También se pusieron de moda los realities y cada vez hay más. Se ve que es lo que la gente quiere ver. A mí me gusta hacer humor en la tele, siempre he hecho teatro y estar ahí en el contacto inmediato es lo que más me gusta. La tele es más progresiva, es otra cosa, y he tenido la gente de estar en programas re importantes, haciendo personajes muy queridos, entonces la paso bien.



Las redes sociales se convirtieron en un mercado importante para el humor, ¿Te enganchás?

No mucho, porque soy de otra generación. Trato de hacer cosas que me divierten a mí, pero no me dedico a eso. Los más jóvenes saben muy bien cómo manejarlo y captan otro tipo de público. Es bastante demandante porque sos tu propio canal, como lo hacen Pablo Granados, Rada, Darío Barassi, pero yo no me hallo. NA