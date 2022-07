Cristina Kirchner volvió a cuestionar al Gobierno

BUENOS AIRES, 3 (NA). - A menos de 24 horas del discurso del presidente Alberto Fernández ante la cúpula de la CGT, la vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó ayer que "en la Secretaría de Trabajo Perón cazó la lapicera y no la largó más", en una clara respuesta al jefe de Estado que aseguró que "el poder no pasa por quién tiene la lapicera".

"Perón usaba la lapicera en función del pueblo y por eso lo atacaban", resaltó la Vicepresidenta durante un acto en el partido bonaerense de Ensenada por el 48° aniversario de la muerte del expresidente.

En ese marco, Cristina Kirchner advirtió que "hay que ver lo que los políticos hacen, no lo que dicen" y destacó: "A la gente se la convence con ejemplos y con hechos".

El discurso de la Vicepresidenta se produjo al mismo tiempo que presentaba su renuncia el ministro de Economía, Martín Guzmán, uno de los principales blancos de sus críticas.

"Elegí algún párrafo de los que Néstor tenía señalados en el Manual de Conducción Política. Página 73, Persuasión con hechos. ¿Qué decía Perón? Últimamente encontramos muchos exegetas de Perón. Yo no persuadía con palabras, yo persuadía con hechos y con ejemplos", enfatizó.

En sintonía, la Vicepresidenta envió un mensaje hacia el interior del Frente de Todos: "El mejor homenaje que le podemos hacer a Perón es ver lo que hizo y tratar de acercar el bochín un poco, un poquito nada más".

"Los peronistas, en nombre de lo que creemos y de lo que somos, tenemos que convocar al resto de la sociedad a hacer algo diferente porque hacer lo mismo... que nadie discuta, que todo se estigmatice, que todos se anulen, que quieran suprimir al otro... No va más", disparó.

En otro tramo de su discurso, la titular del Senado retomó la idea de los "funcionarios que no funcionan", pero en esta oportunidad lo utilizó para elogiar al Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, por su rol en el proyecto para la creación del gasoducto Néstor Kirchner.

"Si tenemos gasoducto es porque hizo una correcta interpretación de la ley y entonces se pudo firmar el DNU a los 9 días. Vieron. Hay funcionarios que funcionan, hoy estoy positiva", ironizó.

Además, la ex mandataria se defendió de las críticas que recibió días atrás por sus declaraciones sobre el rol de los movimientos sociales y afirmó que "hay un deporte nacional" por comunicar cosas que nunca dijo.

"Hay un deporte de hacerme decir cosas que no digo. Después de mi discurso de Avellaneda dijeron que quería terminar con los planes sociales. Recuerden que fue nuestro gobierno el que implementó la Asignación Universal por Hijo", apuntó Cristina Kirchner.