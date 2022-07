Expectativas por el nombre del sucesor

BUENOS AIRES, 3 (NA). - A horas de que Martín Guzmán comunicó su renuncia al Ministerio de Economía de la Nación, en el Gobierno analizan los pasos a seguir luego de que el presidente Alberto Fernández tomó la determinación de "mantener" el programa económico, pero aún resta definir quién reemplazará al saliente titular de la cartera.

Así lo indicaron a NA fuentes oficiales, que detallaron que el jefe de Estado estuvo en contacto con sus colaboradores más cercanos, entre los que se encuentran el canciller Santiago Cafiero y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.

Fernández le comunicó a su entorno más cercano que "el programa económico se va a mantener" pero aún está "analizando las decisiones que vienen", motivo por el que el nombre de quién reemplazará a Guzmán se conocería este domingo.

Si bien las primeras versiones indicaban que el Presidente había convocado a sus hombres de mayor confianza a una reunión de urgencia en la Residencia de Olivos, con el paso de las horas esa teoría comenzó a perder fuerza y se redujo a un encuentro sumamente reducido para analizar la lista de nombres que podrían reemplazar al saliente ministro de Economía.

De acuerdo con fuentes con acceso directo al despacho presidencial, el jefe de Estado se enteró de la renuncia de Guzmán en horas del mediodía, cuando el entonces funcionario nacional lo llamó por teléfono para transmitirle su decisión.

En ese momento, Fernández se encontraba en un almuerzo familiar junto a su pareja, Fabiola Yañez, cuando el llamado lo sorprendió con una noticia que "lamenta profundamente", a pesar de que "respeta la decisión que tomó Martín".

Lo cierto es que la carta de renuncia se hizo pública minutos antes de las 18.00, sorprendiendo incluso a integrantes del Gabinete, justo al mismo tiempo en que la vicepresidenta Cristina Kirchner brindaba un duro mensaje sobre la situación económica de la Argentina desde la localidad bonaerense de Ensenada.

Fuentes cercanas a la ex mandataria afirmaron a NA que se enteró de la renuncia de Guzmán luego de que terminó su discurso, precisamente en el momento en que se trasladaba desde el salón principal del Polideportivo Municipal de Ensenada hacia la calle para saludar a los militantes de las distintas agrupaciones.

En tanto, el tercer socio del Frente de Todos y presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se encontraba en la cancha viendo el partido de Tigre.

"No tenía señal y cuando salió se enteró", puntualizaron desde el entorno del tigrense, quien sonaba como uno de los posibles ingresos en el Gabinete nacional, ante la posibilidad de que el jefe de Estado decida realizar un rediseño de la estructura del Poder Ejecutivo.

Desde el entorno de Guzmán no brindaron detalles puntuales respecto de su decisión, pero deslizaron la molestia del ministro saliente respecto de la falta de acuerdos políticos dentro de la coalición oficialista.