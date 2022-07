Colón cayó con Godoy Cruz

MENDOZA, 3 (NA). - Godoy Cruz sumó un triunfo clave al vencer a Colón por 1 a 0 y salió de la zona de los descenso tras un atractivo partido que disputaron ayer, en Mendoza, en el marco de la sexta jornada de la Liga Profesional.

Tadeo Allende, a los 13 minutos del segundo tiempo, anotó el único tanto del partido con el que el local se adjudicó el triunfo.

Con esta victoria, Godoy Cruz sumó tres puntos vitales en su lucha por no descender y le metió presión a Aldosivi que cuenta con un partido menos.

Desde el comienzo, el local salió decidido a quedarse con una victoria que lo aleje de la zona de los descenso y con esa premisa, tomó el control partido, manejó los tiempos y depositó sus esperanzas futbolísticas en los pies de Martín Ojeda, quien por medio de sus individualidades y la pelota parada fue el claro referente.

Por su parte, Colón con una base alternativa, lució un nivel desdibujado pero no menos peligroso ya que Luis "La Pulguita" Rodríguez fue el líder de su equipo y estuvo cerca de abrir el marcador pasada la media hora de juego con un sorpresivo remate de más de 40 metros.



Godoy Cruz 1 - Colón 0



Estadio: Malvinas Argentinas.

Arbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Mauro Vigliano.



Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Pier Barrios, Gianluca Ferrari, Elías López, Franco Negri; Gonzalo Abrego, Juan Andrada; Martín Ojeda, Ezequiel Bullaude, Tadeo Allende; Salomón Rodríguez. DT: Favio Orsi.



Colón: Ignacio Chicco; Leandro Ojeda, Lucas Acevedo, Luis Schlishting, Juan Sánchez Miño; Julián Chicco, Franco Déboli, Elías Fugas, Luis Rodríguez, Rafael Delgado; Aaron Martínez. DT: Julio César Falcioni.



Gol en el segundo tiempo: 13m Allende (GC).



Cambios en el segundo tiempo: al inicio E.Meza por Schlishting (C); 12m S.Pierotti por Martínez (C); 15m M.Ramírez por Allende (GC); 24m N.Troncoso por Rodríguez (C), J.Novillo por Delgado (C); 31m D.Gómez por Sánchez Miño (C); 36m T.Ponce por Bullaude (GC), N.Breitenbruch por López (GC), T.Badaloni por Rodríguez (GC); 47m G.Ortiz por Ojeda (GC).